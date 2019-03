Jeho kapela Bluesbreakers ve složení Carolyn Wonderland (kytara), Greg Rzaba (baskytara) a Jay Davenport (bicí) předvedla solidní dávku výborné a poctivě odehrané muziky. Mayall strávil většinu večera mezi klávesami a digitálními Hammondkami, ale zvládl k tomu nejen zpívat, ale hrát také na foukací harmoniku a odskočil si i ke kytaře.

Byl to právě on, kdo kdysi ve své kapele vyškolil jistého Erika Claptona. Když od něj kytarista odešel vstříc hvězdné slávě, přijal Mayall jako náhradu Petera Greena a Micka Fleetwooda, dva z pozdějších pilířů kapely Fleetwood Mac.

Na basu hrál v Bluesbreakers jeden čas Jack Bruce. To bylo předtím, než s Claptonem založil superskupinu Cream. Jindy to zase kmotr John zkusil s kytaristou Mickem Taylorem. Ten u něj zůstal do chvíle, kdy mu hodili lano ostří hoši z Rolling Stones.