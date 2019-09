OBRAZEM: Amanda Palmer přijela prozradit své intimnosti

Písničky ze svého letos vydaného třetího sólového alba There Will Be No Intermission přijela ve čtvrtek představit do pražského Divadla Hybernia americká zpěvačka Amanda Palmer. Zaplněný sál poslouchal jejím písničkám a vyprávěním o nejintimnějších stránkách jejího života, jako byly narození dítěte, ale i smrt příbuzných a přátel nebo potrat.

V pražském Divadle Hybernia vystoupila 26. září americká zpěvačka Amanda Palmer na sólovém koncertě. | Foto: Deník / Jiří Janda