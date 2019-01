Praha /ROZHOVOR/ - Cirque du Soleil vždycky něčím překvapí. Dá se to čekat i tentokrát. Světová špička umělců, kteří ve svých projektech spojují to nejlepší na poli akrobacie, tance, divadelní stylizace a rockové hudby, přijíždí do Prahy po dvou letech a přiváží do O2 areny show Alegría.

Cirque du Soleil. | Foto: ČTK

Podívanou plnou barev, zábavy a létání vzduchem ukáže v pátek, v sobotu i v neděli.

Proč právě Alegría, vysvětluje Bruno Darmagnac, umělecký ředitel souboru: „První je vždy celkový koncept a až na jeho základě vzniká jméno. Alegría je španělské slovo, které znamená radost, jásot. Samotná show je oslavou života a mládí, proto padla volba na tohle jméno."

Výrazným prvkem Cirque du Soleil jsou bohaté a nápadité kostýmy. Jak početný tým je navrhuje a šije?

Všechny kostýmy jsou vyráběné v Montrealu v Kanadě a pro každého umělce jsou šité na míru. Pokud se dobře pamatuji, tak u nás pracuje nějakých tři sta lidí, jejichž úkolem je pro každé z našich zhruba dvaceti představení vyrábět kostýmy. Ty se šijí, nejen když přijde do souboru nový umělec, ale také když je potřeba obnovit stávající kostýmy. U každého umělce se obměňují zhruba každé tři měsíce.

Připravoval pro vás někdy kostýmy známý světový návrhář?

Přímo pro představení ne. Jde totiž o velmi specializované kostýmy. Musí dobře vyjadřovat charakter postavy, ale být také dostatečně vzdušné a pohodlné, aby umožňovaly akci při akrobatických tricích. Je to proto spíš práce pro specialisty na sportovní oblečení než pro klasické módní návrháře. Cirque du Soleil nicméně ve spolupráci se španělskou streetwearovou značkou Desigual uvedl vlastní kolekci oblečení. Je to velmi pestrobarevná móda určená ke každodennímu nošení.

Váš soubor zahrnuje padesát pět špičkových artistů z víc než patnácti zemí světa. Jakými jazyky se navzájem domlouváte?

Během turné je běžným komunikačním jazykem angličtina, v Montrealu, který leží ve frankofonní části Kanady, je dalším jazykem francouzština. Jejich znalost ale není podmínkou k přijetí do souboru. Protože naši umělci pocházejí z nejrůznějších koutů světa, například z Číny nebo Ruska, ne vždy musí nutně mluvit dobře anglicky. Proto máme překladatele. Ale i když dojde na samotnou akrobacii a řeč těla, vždy si najdeme způsob, jakým vzájemně komunikovat.

Jakého nejriskantnějšího kousku jste se zatím ve vystoupeních odvážili?

Naši umělci dělají náročné věci a vše, co je náročné, je samozřejmě potenciálně nebezpečné. Nejriskantnější moment v Alegríi je zřejmě v první části představení, kdy se pódium rozevře a odhalí dvě proti sobě stojící dlouhé trampolíny. Patnáct akrobatů na nich skáče skutečně velice rychle, a kdyby náhodou trampolínu minuli, mohlo by to dopadnout opravdu ošklivě. V některých jiných představeních je zase takzvané kolo smrti (wheel of death). V kole, které rotuje ve vzduchu, umělci předvádějí salta a jiné kousky. Těžko se to popisuje, ale jde zřejmě o nejnebezpečnější číslo našeho cirkusu. Nulové riziko neexistuje, ale snažíme se ho co nejvíc minimalizovat bezpečnost je na prvním místě. Naše vybavení se pokaždé dvakrát až třikrát kontroluje, umělci se před představením rozcvičují, vše mají mnohokrát nazkoušené. Nebudu lhát, občas si někdo vyvrkne kotník nebo poraní rameno. Ale stává se to jen výjimečně.

Jak dlouho lze vydržet tohle špičkové nasazení fyzicky i časově?

Je to podobné jako u vrcholového sportu. Kariéra akrobata trvá maximálně šestnáct let. Okolo 33 let už začínají být obvykle trochu staří. Ale závisí to na konkrétní osobě i na specializaci akrobatů. Ti, kteří létají vzduchem na visutých hrazdách, obvykle odcházejí brzy. Všichni mají problémy s rameny. Ten, kdo žongluje, může vydržet déle, protože jeho pohyby jsou měkčí. Poznatky o tom, jak trénovat a udržovat tělo v kondici, se ale zlepšují, takže i kariéra akrobatů se neustále prodlužuje.

Jaký nejkrásnější okamžik jste se souborem zažil? A na jaký byste nejradši zapomněl?

Když všichni dřou jako tým a v závěru představení je společná práce odměněná ovacemi publika, je to krásný pocit. Mám také vždy radost z toho, když se umělci vyvíjejí a vydávají ze sebe to nejlepší. Ale stává se, že někdo občas sejde ze správné cesty a pak na něj musím být tvrdý a vyžadovat disciplínu, což není nikdy příjemné. Ale i takové chvíle patří k životu a člověk se díky nim učí.