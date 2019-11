Agenturu ČTK o výsledku nedávno vypsaného výběrového řízení informoval mluvčí magistrátu Vít Hofman. O nahrazení klasického ohňostroje tzv. videomappingem rozhodlo vedení metropole v srpnu, jako důvod uvedl negativní důsledky pyrotechniky - především hluk, který ruší zvířata. Původní organizátoři oznámili, že ohňostroj udělají navzdory rozhodnutí města.

„Videomapping bude rozdělen na sedm obrazů, měl by trvat deset minut a nese název My, Praha. Show se bude promítat na budovu Národního muzea a bude se třikrát opakovat vždy po hodinách, první projekce začne v 18:15 hodin,“ uvedl Hofman.

Magistrát firmu vybral napodruhé, do prvního výběrového řízení se nikdo nepřihlásil. Oproti prvnímu tendru magistrát odstranil z podmínek povinnost zajistit bezpečnost akce, kterou si vezme na starost město.

Minulé vedení magistrátu zvažovalo tzv. tichý ohňostroj s ohledem na domácí mazlíčky a volně žijící zvířata, protože je hlasité rány stresují. Magistrát oslovil odborníky, kteří uvedli, že to vzhledem k rozsahu show není reálné. Současná koalice Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL) zvolila jako řešení promítání na budovu.

Spolek sbírá peníze na ohňostroj

To se nelíbí autorům minulých novoročních ohňostrojů, kteří založili spolek Ohňostroj pro Prahu a chtějí uspořádat pyrotechnickou show navzdory rozhodnutí vedení hlavního města. Financovat ji plánují z peněz vybraných od obyvatel, podrobnosti a místo konání zatím nesdělili. „Ohňostroj bude, na vás všech ale nyní je, jak veliký a důstojný novoroční ohňostroj Praha dostane,“ uvedla facebooková stránka Ohňostroj pro Prahu.

Na transparentní účtu se však zatím sešlo jen necelých čtyřicet tisíc korun. Organizátoři podle Novinek potřebují minimálně pět milionů korun.

„Maximum na samotný ohňostroj jsou potom tři miliony korun. Není to malý cíl, ale věříme, že je to možné. V případě oficiální akce magistrátu je výše uvedená částka určena pouze na samotnou pyromuzikální show. My ovšem budeme do nákladů muset započítat všechny náležitosti, které magistrát poskytl a zajistil mimo uvedenou částku. Patří sem například i pronájem hudební aparatury a zajištění dopravních omezení v místě a čase konání akce,” citoval zástupce spolku zpravodajský server.

Ohňostroje byly v minulosti odpalovány například z Letné, Vítkova, Petřína nebo z pontonu na Vltavě. Ohňostroj na začátku letošního roku tematicky připomněl sametovou revoluci a stál 1,7 milionu korun.