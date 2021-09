Ukázky z romské literatury si lidé přišli poslechnout do Pivovaru Moucha, který sídlí v areálu bývalého branického pivovaru. A v Archivu bezpečnostních složek se příznačně četlo z knihy Doktor Mráz od Denisy Fulmekové, která zachytila poměry ve fašistickém Slovenském státu.

Loděnice Kotva nebyla jediným místem u vody, kam milovníci literatury přišli. Své prostory nabídl i Český Yacht klub nebo Klub vodních sportů. Herec Václav Jílek zase pozval zájemce do tramvaje, která jezdila mezi Podolskou vodárnou a Nádražím Braník. Herec známý třeba ze seriálů Dobrá čtvrť nebo Doktoři z Počátků četl knihu Koala od Lukase Bärfusse.

Třeba manželé Krupkovi vyrazili za literaturou do loděnice Kotva Braník, kde četla herečka Lenka Vlasáková knihu Mlíkař od Anny Burnsové. „Lenku Vlasákovou máme rádi jako herečku a její přednes se nám moc líbil, kniha samozřejmě také,“ svěřili se manželé Pražskému deníku. Na čtení knih obvykle na břeh Vltavy nechodí, ale loděnice je jejich druhým domovem. „Tady jsme jako doma, jsme členové loděnice již 30 let,“ přiznali se.

