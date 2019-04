Turné slovenských No Name vyvrcholí dnes v pražském Foru Karlín. Parta Igora Timka nedávno vypustila do světa píseň ke 100 letům republiky s názvem Ži… a nech žít, ke které natočila i videoklip.

„Videoklip jsme natáčeli způsobem tzv. na pankáče. Prostě jsme sedli do auta s foťákem a drony. Vygooglili jsme si pár věcí a co se nám zalíbilo, to jsme nabrali. Jsou tam zásadní místa jako Tatry, pražské střechy, hotel Sonáta, nebo střecha hotelu Kyjev v Bratislavě,“ popsal frontman kapely.