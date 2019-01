Praha - Umělcům se nelíbí politika prezidenta Zemana a jeho handlování se státními vyznamenáními. K protestům se přidávají i pražská divadla. V krajním případě by mohlo dojít k hromadné stávce.

NÁRODNÍ DIVADLO. Právě pražský divadelní svatostánek a jeho ředitel Jan Burian stojí u zrodu petice Týden občanského neklidu. Dalšími zakladateli pak byli například Vojta Dyk nebo Jiří Bartoška. | Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Nemlčme a braňme se. S tímto heslem minulý týden ve shluku událostí kolem 28. října a příjezdu dalajlamy vyhlásila kulturní elita Týdny občanského neklidu.

Ve hře je i krajní řešení

„Organizujme ve všech místech občanská shromáždění na podporu demokracie," píše se v prohlášení, pod nímž je podepsán například ředitel Národního divadla Jan Burian nebo herci Vojta Dyk, Jiří Bartoška a Eva Salzmannová.

Jak by Týdny občanského neklidu měly vypadat, zatím ve většině divadel netuší. Podpora zůstává zej-ména ve formě souhlasu a uveřejnění výzvy na webových a facebookových stránkách.

Výzvu podporuje většina pražských divadel

K Týdnům neklidu se připojilo Dejvické a Švandovo divadlo, Činoherní klub a symbolicky také Studio Ypsilon v čele s ředitelem Janem Schmidem a Městská divadla pražská ABC a Rokoko. Co by se muselo stát, aby situace došla až ke krajnímu řešení, kdy kulturní svatostánky zavřou své brány, si neumí představit ani jejich ředitelé. Přesto například v Dejvickém divadle nebo v Činoherním klubu by byli ochotni vstoupit i do stávky, pokud by to bylo třeba.

Divadla často vnímají výzvu především jako morální apel. „Chápu to jako vyjádření nesouhlasu s arogancí a neslušností Pražského hradu a některých politiků," říká například ředitel Švandova divadla Daniel Hrbek.

Některá divadla vyvěsí vlajky

Konkrétní akce tu zatím nechystají, už teď tu však své stanovisko dávají najevo vyvěšením tibetské a české vlajky. K besedám mezi herci a lidmi dochází po každém představení. Určitý vliv na veřejnost tedy Daniel Hrbek připouští.

A přidávají se další. „Umělecké vedení Městských divadel pražských je už více než rok znepokojeno stavem naší společnosti a podporuje každou iniciativu, která se vymezuje proti hulvátství, lhaní a malosti a připomíná nám, že jsme národem slušných lidí," vyjádřil se k výzvě ředitel Městských divadel pražských Ondřej Zajíc.

Zatím chybí konkrétní kroky

Některá divadla Týden neklidu zatím nechává klidnými. „S ničím konkrétním nás zatím nikdo neoslovil. I ta výzva je dost nekonkrétní," říká Alexandra Poláková z PR oddělení Divadla Na zábradlí. Sami jsou ve složité situaci. Jejich divadlo na Anenském náměstí se rekonstruuje a soubor hraje ve Švandově divadle. O pořádání besed tudíž nemůže být řeč.

Aktivně se výzvy nechce účastnit ani Divadlo v Dlouhé „Nemáme na to kapacity. Už nyní máme představení vyprodané a rušit je kvůli tomu nebudeme," vysvětluje jeho ředitelka Daniela Šálková. Morálně se s výzvou ale ztotožňuje.

Výzvu podporují i divadla mimo Prahu

O tom, že Týdny občanského neklidu nejsou jen pražskou záležitostí, svědčí i účast některých dalších divadel. Výzvu podpořila divadla v Kladně, Brně, Liberci, Hradci Králové nebo v Pardubicích.

Autoři Týdny občanského neklidu ohraničili 17. listopadem, kdy „se opět sejděme na náměstích a zvažme další kroky, nutné na ochranu demokracie," píše se v petici. Co konkrétního se chystá, zatím nikdo neví.

Výzva umělcůTýdnům občanského neklidu předcházelo prohlášení Nemůžeme mlčet, které vzešlo začátkem minulého týdne z Asociace profesionálních divadel a Herecké asociace. Prohlášení v tuto má chvíli přes 9 tisíc podpisů.

Týdny občanského neklidu vyzývají spoluobčany k aktivitě. „Zvonit klíči a podepisovat petice nestačí," píše se v ní a dále pokračuje: „My do Ruska a Číny nepatříme! Chtěli jsme zpět do Evropy, ne do Hulvátova. Chraňme společně hodnotu mnohem vyšší, demokratický charakter státu."

Čtěte také: Umělci vyzvali veřejnost ke shromážděním za demokracii