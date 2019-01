Praha - Česká filharmonie v Praze vůbec poprvé zahraje nejslavnější muzikálová díla a doprovodí hvězdy newyorských nebo londýnských divadel. Turné Best of Broadway startuje v úterý 2. února od 19 hodin v pražské O2 aréně a vystoupí na něm mimo jiné Jason Danieley, který momentálně hraje postavu Billa v muzikálu Chicago, kterou ve filmu oceněném 6 Oscary vytvořil Richard Gere.

Jason Danieley. | Foto: Best of Broadway

V programu sestaveném dirigentem Keithem Lockhartem zazní skladby z děl Bernsteina, Lloyd Webbera, Gershwina, Schönberga, Sondheima a dalších tvůrců, jež se zapsali do historie nejslavnější muzikálové ulice světa. Repertoár tvoří originální verze písní z představení Les Misérables - Bídníci, Evita, West Side Story, Chicago, Cats, Hello, Dolly, Porgy a Bess, Producenti, Chorus Line nebo Mamma Mia!

Skladby oceněné mnoha cenami zazpívají špičkoví sólisté: Louise Dearman (soprán), Marin Mazzie (mezzosoprán), Jason Danieley (tenor) a Rodney Earl Clarke (bass).

Celé spektrum muzikálového žánru

"Při sestavování programu jsme zvážili celou řadu faktorů. Česká filharmonie zahraje tento repertoár poprvé, což je příležitost, jak ukázat celé spektrum muzikálového žánru. Na druhou stranu nejsou u vás všechny tituly, které byly úspěšné v New Yorku nebo v Londýně, dostatečně známé, prostě se do východní Evropy díky železné oponě vůbec nedostaly," vysvětlil dramaturgii dirigent Keith Lockhart.

"Jde zejména o velká představení ze 40. a 50. let, o dílo Rodgerse a Hammersteina, kteří napsali zásadní muzikály, k nimž se Broadway dodnes vrací. Jde také o skladby skvělého Stephena Sondheima, od něhož jsme zařadili alespoň „Send in The Clowns", lyrickou skladbu, kterou v londýnském West Endu zpívala Judi Dench a na Broadwayi třeba Catherine Zeta - Jones," popsal dirigent, jež spolupracuje s orchestrem BBC.

"Dramaturgii jsme také vytvářeli s ohledem na individuální schopnosti čtyř vynikajících sólistů České filharmonie, chceme předvést skvostnou hudbu, nejen věhlasné muzikály," dodal s tím, že v Praze začne s orchestrem zkoušet už v sobotu 30. ledna.

