Odráží to i kolekce prezidentských vozů v technickém muzeu, k níž patří mimo jiné Masarykův reprezentační automobil, připomněl Ondřej Láník z centrály Škody Auto. „Václav Klement, spoluzakladatel společnosti, daroval již v roce 1935 muzeu Voiturette B, jeden z prvních modelů automobilky, stejně jako několik motocyklů a cenné archiválie,“ konstatoval.

Nejnovějším přírůstkem této sbírky se stal suberb „po Zemanovi“. Auto z roku 2019 by v běžných podmínkách bylo vnímáno jako ještě poměrně nové, avšak jako oficiální automobil prezidenta republiky již dosloužilo a v rámci slavnostního ceremoniálu putovalo do muzea. Jde o černý vůz v provedení Laurin & Klement se zážehovým motorem 2,0 TSI o výkonu 206 kW a pohonem všech kol.

Suberby mají čeští prezidenti k dispozici již od roku 2003. V novodobé historii se tento model vyrábí od sklonku roku 2001 (předtím se prestižní auto s tímto názvem objevilo už ve 30. letech 20. století). V červnu 2015 dokonce do zamířil služeb Hradu (přesněji řečeno: tato auta má zapůjčená policejní Útvar pro ochranu prezidenta ČR) hned první sériově vyrobený exemplář suberbu třetí generace. Ke třetí generaci patří i automobil nejnověji předaný Národnímu muzeu.

Elektromobil předala Škoda Auto technickému muzeu jako nový milník automobilismu

Spolupráci s mladoboleslavskou továrnou, která má opravdu hluboké a pevné kořeny, si pochvaluje generální ředitel Národního technického muzea v Praze Karel Ksandr. „Je to přátelství přetrvávající více než sto let, které se datuje od chvíle, kdy zakladatel automobilky Václav Klement našemu muzeu věnoval svůj osobní archiv, finanční prostředky a první exponáty. Věřím, že tato tradice se bude dále rozšiřovat, čehož dokladem je předání prezidentského vozu Škoda Superb třetí generace do našich sbírek,“ konstatoval.

Od loňského září je v muzeu k vidění také první v Česku vyrobený elektromobil Škoda Enyaq iV. Nabídka se tak nemusí omezovat jen na historii techniky; aktuální je i představení žhavé současnosti.