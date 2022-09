Zábava spojená s pouťovým děním bude pokračovat až do středy – a od úterka 27. září se připojí i duchovní program. Právě za ním (ale i za obdivováním zrekonstruovaných církevních staveb) neváhá řada lidí cestovat i z daleka; je však třeba počítat s omezením dopravy a parkování v centru, ale i s odkloněním pravidelné autobusové dopravy. Ambity baziliky Nanebevzetí Panny Marie se v úterý od 18 hodin stanou dějištěm slavnostního zahájení výstavy, kterou pod názvem České nebe – putování za našimi světci připravil spolek Svatá Ludmila. Volně přístupná výstava přibližující sv. Ludmilu, sv. Václava, sv. Vojtěcha a sv. Prokopa zde bude k vidění do 20. listopadu.

Po zahájení výstavy se vše začne připravovat na slavnost spojenou s přivezením svatováclavské relikvie: tradičně s poctami náležejícími hlavě státu; včetně doprovodu Hradní stráže. Příjezd kolony s lebkou nejznámějšího českého světce se očekává zhruba deset minut před sedmou večerní. Po večerním programu, zahrnujícím modlitbu za národ, pobožnost zvanou nešpory a svatováclavský koncert, je dvě hodiny před půlnocí je plánován světelný průvod spojený s přenesením relikvie z mariánské baziliky do baziliky sv. Václava.

Hlavní mši bude sloužit arcibiskup Graubner

Hlavním dnem pouti se tradičně stane 28. září s velkou poutní mší svatou. Od desáté hodiny ji bude na Mariánském náměstí celebrovat pražský arcibiskup Jan Graubner nejen pro davy příchozích, ale i před kamerami České televize, která zajistí přímý přenos. Po skončení této bohoslužby, zhruba od poledne, budou zájemci moci Václavovu lebku uctít v kryptě sv. Kosmy a Damiána v bazilice sv. Václava; tam zůstane vystavena až do 16:45. Středeční duchovní program je však podstatně bohatší. Začne už úderem sedmé ranní, a to modlitbou Anděl Páně a ranními chválami v bazilice sv. Václava; tamtéž se uskuteční ranní mše (od 7:30 a 8:30).

Duchovní program však bude pokračovat i během celého odpoledne. Tradičními a hojně navštěvovanými událostmi jsou mše v kapli bl. Podivena (13:00), modlitba za národ u Palladia země české v bazilice Nanebevzetí Panny Marie (15:00), a to s možností, aby přítomní vyslovili vlastní modlitby a prosby – a také rozloučení s relikvií spojené s jejím vyprovázením při odjezdu zpět na Pražský hrad (17:00).

I poté ale ještě bude v obou bazilikách rušno: od šesté večer se v mariánské bazilice uskuteční koncert Chámového sboru Václav se sbormistryní Marií Nohýnkovou a komorního orchestru Far Musica – a v bazilice sv. Václava řeckokatolické liturgie. Na večer se chystá historický průvod kostýmových postav v čele s figurou sv. Václava na koni; úderem osmé hodiny vyrazí z Rezidence Klíček. Tam se také od dopoledne až do podvečera bude konat středověký jarmark s dalším historickým programem (zde dospělí platí vstupné 50 Kč). V půl deváté večer má nebe nad Starou Boleslaví ozářit ohňostroj.

Pomodlit se bude možné i v hlavním městě

Součástí programu národní pouti jsou však i programy pro veřejnost v hlavním městě. Již na úterý se zde chystá Svatováclavské putování Prahou s Palladiem Země české. Po poledni začne mší svatou ve svatojiřské bazilice na Hradě a převzetím Palladia země české u hrobu sv. Ludmily. Následně se procesí za požehnání Praze i celé zemi vydá do kostela Panny Marie Vítězné, pak po Karlově mostě do kostela křížovníků, na Staroměstské náměstí do radniční kaple, k obnovenému mariánskému sloupu, do chrámu Matky Boží před Týnem a končí u sousoší sv. Václava na Václavském náměstí. Toto duchovní zastavení na Václavském náměstí (16:45–17:00) je někdy vnímáno i jako téměř samostatná akce.

Ve středu se hned časně ráno v metropoli sejdou – či spíše sjedou – účastníci cyklopouti kolem kapliček z Prahy do Staré Boleslavi: vyrazí už v 6:00 od kapličky sv. Václava v Sokolovské ulici (naproti Invalidovně). V hlavním městě se také uskuteční mše na hrobě sv. Václava v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha (od 7:00). Středeční program bude zahrnovat i další mši v této katedrále, již bude od šesté večer celebrovat kardinál Dominik Duka.