Muzea- co se tento týden otevírá.Zdroj: DeníkMinulý týden jste znovu otevřeli. Jaká byla v prvních dnech návštěvnost? Jste s ní spokojeni?

Výstava Sluneční králové je do června vyprodaná. Lidé chodí i na ostatní výstavy, které jsme pro ně připravili. Spokojení tedy jsme.

Vrátí se podle vás zájem lidí chodit do muzeí?

Jsem přesvědčen, že se lidé vrátí, a my se naopak pro ně snažíme připravit co nejzajímavější zážitky.

Změní se dramaturgie muzea po odeznění pandemie?

Muzeum má na 20 milionů sbírkových předmětů. Ve stálých expozicích jsou vystavená asi tři procenta z nich. Dramaturgie usiluje o to, aby zajímavé předměty neležely v depozitářích, ale vystavovaly se, vyprávěly příběhy. Témata výstav stavíme tak, aby byla aktuální a návštěvníka zajímala. Nyní během pandemie trošku plánujeme do mlhy, termíny se posouvají. Hotové výstavní plány se musí předělávat, ale snažíme se být flexibilní a především myslet na návštěvníky.

Co zahraniční výstavy? Ty jsou lákadlem i pro návštěvníky z jiných zemí.

Naší ambicí je přivážet do Prahy unikátní světové výstavy. Začali jsme Slunečními králi z Egypta. V plánu máme pravěkou výstavu Země mamutů, kterou jsme kvůli pandemii odložili na příští rok. Jejími zlatými hřeby jsou zmrzlá těla pravěkých zvířat, která se nacházela v permafrostu v Jakutsku. Uvidíme ovšem, jak se budou vyvíjet česko-rusko vztahy, politika se propisuje se i do kulturních záležitostí. Třetí světovou výstavou je Česko-bavorská zemská výstava období baroka. Bavorský pohled na toto období se od českého liší, u nás je pohled na něj dosti spojen s pobělohorským režimem.

Jak se vám podařilo výstavy připravit navzdory lock-downu?

Věci, které měly dřív dlouhodobý plán, nyní nefungují. Doba klade nároky na flexibilitu, musíte improvizovat. Občas se některý tým dostane do karantény, dodávky za zahraničí se zpozdí. V jiných profesích to asi bude obdobné. V komunikaci se zahraničím jsme se naučili hodně pracovat online. Například s Němci funguje, když si napíšeme e-mail. Kdybychom ale kolegům v Súdánu, kde máme archeologickou misi, jenom posílali e-maily, tak s nimi nic nedomluvíme. Osobní kontakt nelze úplně nahradit.

Nechybí vám zahraniční turisté?

Před pandemií představovali zhruba polovinu našich návštěvníků. Turistický zahraniční ruch je ale v troskách více než rok. Loni v létě propad částečně dorovnávali čeští návštěvníci, bylo však vidět, že když se podmínky pro cestování uvolnily, začali kulturymilovní lidé z ciziny do Prahy opět jezdit. Byli jsme proto velmi optimističtí a na Sluneční krále jsme připravili propagační kampaň cílenou na turisty z okolních zemí.

Jak v tomto ohledu vidíte nadcházející léto?

Doufáme, že s očkováním covid skončí a lidé v létě opět začnou chodit do muzeí. Návrat ale bude postupný, pokud se turisté vrátí, tak nejdříve ti z okolních zemí. Praha před covidem byla plná Asiatů a Rusů až moc. Jak bude turistický ruch v létě fungovat, nikdo neví. Nečekáme ale na turisty s rukama v klíně a pracujeme na spoustě atraktivních novinek. Očekáváme, že lidé už budou chodit ve větším počtu. Rádi bychom v létě otevřeli stálé historické a přírodovědecké expozice v Historické i Nové budově.

A co jedna z posledních novinek, český burianosaurus?

Ten je součástí jedné z nich. V expozici Okna do pravěku máme dokonce dva modely burianosaurů augustai, doplní je nový model, mamut a mamutě, samozřejmě vystaveny budou unikátní originální předměty. Lidé mají dinosaury rádi. U nás ale bylo v druhohorách moře, takže jich tu mnoho nežilo. Podle paleontologů se v tom moři nacházely ostrovy, na kterých žil i náš burianosaurus. Náš tvor pravděpodobně spadl do řeky, která jej spláchla do moře. Na jeho stehenní kosti jsou otisky zubů, pravděpodobně jej okousávali tehdejší žraloci. Kost se zachovala v nánosu a v roce 2003 byla nalezena v dolech u Kutné Hory. Jeden model burianosaura je rekonstrukcí jeho těla a druhý a přibližuje příběh jeho smrti.

Jak je možné z jedné kosti vytvořit celé tělo?

Vědci dokáží zjistit dokonce i barvu pokožky. Ukazuje to lebka ženy stará 45 tisíc let nazvaná Zlatý kůň nalezená v Koněpruských jeskyních, která představuje nejstarší objevený genom moderního člověka. Naši předci byli podstatně tmavší, jelikož přicházeli z jihu z Afriky. Pigment pak postupně vymizel kvůli vstřebávání vitamínu D.

Dá se vyčíslit propad tržeb?

V roce 2019 navštívilo muzeum milion a čtvrt návštěvníků, tržby jsme měli přes 100 milionů korun. Propady jsou v řádech desítek milionů korun. Loni jsme zavedli úsporná opatření, což samozřejmě vytváří jistý dluh na údržbě či investicích. Nerad však pláču, taková je doba. S propady nám pomáhá ministerstvo kultury, kterému musím poděkovat.