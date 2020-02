Národní muzeum bylo zavřené sedm let kvůli generální opravě za 1,8 miliardy korun, která trvala tři a půl roku. Nejen, že novorenesanční budova z počátku 19. století s novou fasádou prokoukla a stala se výraznou dominantou centra hlavního města, ale výstavní prostory se rozšířily o třicet procent. Magistrát navíc revitalizoval také okolí.

Přesto, že se nepovedo před otevřením opravené historické budovy otevřít stálou expozici, v říjnu 2018 před muzeem stáli zájemci o vstup dlouhé fronty. Nejdřív se nic neplatilo, teď je možné koupit společný lístek do staré i nové budovy (bývalé sídlo Federálního shromáždění) za 200 korun nebo rodinné vstupné za 350 korun.

Jedna vstupenka opravňuje v pěti dnech také ke vstupu do dalších sedmi objektů Národního muzea. Zájemci tak mohou navštívit i České muzeum hudby, Národní památník na Vítkově, Národopisné muzeum, Muzeum Antonína Dvořáka, Muzeum Bedřicha Smetany, Lapidárium Národního muzea a Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur.

Výhled z kupole za 50 korun

Domácí i zahraniční turisty láká také výhled na Prahu ze zpřístupněné kupole v historické budově, kam se kupují časové vstupenky a základní vstupné je za 50 korun. O loňské rekordní návštěvnosti média informovala Lenka Boučková z Národního muzea, podle níž zabodovaly u veřejnosti i nová budova propojená s tou historickou podzemní chodbou do jednoho muzejního komplexu, České muzeum hudby na Malé Straně i Náprstkovo muzeum na Betlémském náměstí.

Podle Boučkové se také letos chystá Národní muzeum celkem sedmkrát do všech budov pozvat návštěvníky zdarma: „Bezplatně je tak možné navštívit expozice a výstavy muzea ve dnech 18. května, 1. června, 13. června (v rámci Pražské muzejní noci), 12. září, 28. září, 28. října a 17. listopadu.“ Celoročně pak mohou tuto výhodu čerpat děti a mládež do 15 let.

Přístupné kulturní bohatství

Boučková pro agenturu ČTK uvedla, že se milovníci kultury konečně dočkají také stálých expozic, které se v historické budově Národního muzea budou postupně otevírat v druhé polovině letošního roku. „Přesné termíny jsou ale bohužel závislé na realizaci veřejných zakázek,“ dodala.

„Národní muzeum je nejen vědeckou a kulturní institucí, ale též velice významnou vzdělávací institucí. Cílem Národního muzea proto je, aby naše kulturní bohatství bylo přístupné co největšímu počtu lidí, především těm nejmladším, kteří potřebují získat co nejkvalitnější vzdělání poutavou a atraktivní formou. Z tohoto důvodu se Národní muzeum rozhodlo zpřístupnit své výstavy a objekty dětem a mládeži do 15 let zdarma. Zvýšené náklady na tento projekt Národní muzeum uhradí ze zisků ze svých obchodních aktivit,“ uvedl v tiskové zprávě Michal Lukeš, generální ředitel Národního muzea.

České noviny napsaly, že o úmyslu zavést volný vstup alespoň do stálých expozic státních muzeí a galerií po vzoru těch západoevropských mluví čeští ministři kultury již mnoho let. Narazí však vždy na argumenty jejích ředitelů, že zisk ze vstupného chtějí nahradit vyšším příspěvkem od státu na svůj provoz. V případě Národní galerie Praha jde třeba o desítky milionů korun.