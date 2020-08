V Národním muzeu začíná velká egyptologická výstava Sluneční králové

Od pondělí se mohou lidé přijít podívat do historické budovy Národního muzea na Václavském náměstí v Praze na výstavu vzácných nálezů ze starého Egypta. Severoafrická země, kde čeští vědci působí již desítky let, do Česka výjimečně zapůjčila velký soubor nálezů.

Výstava Sluneční králové - Národní muzeum v Praze představilo 30. srpna 2020 výstavu Sluneční králové. Vlevo je socha sedícího hodnostáře Nefera z pohřebního komplexu panovníka Pepiho I. | Foto: ČTK / ČTK

Exponáty dlouhodobě uložené v Káhirském muzeu doplňují objekty z mnoha zahraničních institucí. Lidé na výstavě Sluneční králové uvidí velké sochy egyptských vládců i drobné předměty každodenního života, nejstarší z nich mají až 5000 let. Výstava se připravovala dlouhá léta, naposledy ji zbrzdil koronavirus. Vystavený soubor zahrnuje 300 exponátů včetně 80 předmětů nalezených českou expedicí v archeologické lokalitě Abúsír, kde čeští vědci působí již pět desítek let. Výstava také připomíná loňských sto let české egyptologie. Asi nejvýznamnějším exponátem zapůjčeným z Egypta je podle egyptologa Miroslava Vernera bazaltová socha krále Raneferefa. Atraktivní pro návštěvníky bude podle muzea také soubor devíti soch z hrobky princezny Šeretnebtej a hodnostáře Nefera. Na výstavu byl zapůjčen rovněž výběr z předmětů pocházejících z nevykradené hrobky kněze Iaufy, který český archeologický tým objevil v Abúsíru v roce 1998. Vzácné exponáty z Egypta už jsou v Národním muzeu. Převozu asistovala policie Přečíst článek › „Je to bez přehánění jedna z nejvýznamnějších výstav, které Národní muzeum za dobu své existence uspořádalo,“ řekl ředitel muzea Michal Lukeš. Dodal, že návštěvníci se budou moci na vlastní oči přesvědčit o tom, jak významná byla práce českých egyptologů za poslední desítky let. Přípravy podle ředitele zkomplikovala pandemie koronaviru a fakt, že se ji i přesto podařilo zorganizovat, označil za zázračný. Ředitelův náměstek Michal Stehlík dodal, že přepravu předmětů, která normálně trvá půl roku či rok, stihli organizátoři výstavy za několik týdnů. Bylo mi velkým potěšením, že jsem mohl v Národním muzeu zahájit výstavu, která nemá v historii české a myslím, že i světové egyptologie, obdoby. Příprava výstavy Sluneční králové trvala několik let a jen z Egypta na ni bylo dovezeno 100 artefaktů, které ho zatím nikdy neopustily. pic.twitter.com/ssWBI5Gdbl — Andrej Babiš (@AndrejBabis) August 30, 2020 Na slavnostní zahájení za egyptskou stranu mimo jiné přijel ministr pro památky a cestovní ruch Chálid Anani a bývalý generální tajemník Nejvyšší rady pro památky Egypta Zahí Havás. Jednoho z předních světových egyptologů proslavily výzkumy pyramidového pohřebiště v Gíze a objevy v Údolí zlatých mumií v egyptské Západní poušti. V současné době vede archeologický výzkum v Údolí králů. Díky svému častému vystupování v dokumentárních pořadech o egyptské civilizaci se stal mezinárodně známým i mimo archeologické kruhy. Jste silnější než covid-19 „Výstava ukazuje, že jste silnější než epidemie covidu-19,“ uvedl Anani, který rovněž připomněl šedesát let trvající úspěšnou spolupráci mezi Egyptem a Českou republikou v oblasti egyptologie. Výstava je podle něj výborně připravená a jedná se o jednu z největších expozic o nejstarším období Egypta, které kdy byly uspořádány. „Řada z artefaktů opouští hranice Egypta úplně poprvé a některé z nich i naposled,“ doplnil. Ředitel českých archeologických výzkumů v Egyptě Miroslav Bárta řekl, že se v mnoha ohledech jedná o výjimečnou akci, například je to největší expozice zaměřená na historii konkrétní lokality. Česká egyptologie má výbornou pověst, na čemž mají zásluhu především vědci z egyptologického ústavu pražské filozofické fakulty, kteří dosáhli řady jedinečných objevů. V lokalitě Abúsír působí čeští egyptologové od přelomu 50. a 60. let a stáli za významnými nálezy. Kurátor letošní výstavy Pavel Onderka řekl, že první výstava o starověkém Egyptu se v českých zemích konala v roce 1817. Na výstavu Sluneční králové se lidé mohou přijít podívat až do 7. února příštího roku, otevřeno je každý den. Vstupné je 250 korun, snížené 170 korun. Ředitel Národního muzea: Naše výstava o Egyptě má evropský význam Přečíst článek ›

Autor: ČTK