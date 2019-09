Národní galerii v Praze povede dočasná ředitelka Anne-Marie Nedoma

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) zrušil pověření Ivana Morávka k vedení Národní galerie Praha (NGP). Dočasnou ředitelkou galerie jmenoval Anne-Marii Nedomu, která by měla instituci řídit do doby, než z výběrového řízení vzejde nový generální ředitel. Zaorálek to dnes řekl novinářům. Nedoma se své role ujme v pátek, dodal. Zřídil také garanční radu, která má především pracovat na přípravě konkurzu a na jmenování členů komise, která by měla nového šéfa NGP vybrat.

Dočasná ředitelka Národní galerie Praha Anne-Marie Nedoma. | Foto: ČTK

V garanční radě jsou architekt Josef Pleskot, historik umění Jiří Machalický, kurátor Richard Drury, ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková, zakladatel centra DOX Leoš Válka či ředitel Národního technického muzea Karel Ksandr. Pozice výkonné ředitelky v Národní galerii, jíž bude zastávat Nedoma, by měla odpovídat podstatě takzvaného interim managementu, kdy jde o poskytnutí manažerských kapacit, dovedností a zkušeností na předem dohodnutou dobu. Interim manager je po smluvní dobu začleněn do organizační struktury společnosti se všemi odpovědnostmi spojenými s pozicí, kterou zastává. Závěry kontroly Národní galerie? Fajt nevidí pro své odvolání žádný důvod Přečíst článek › Významná tuzemská sbírková instituce je bez řádného ředitele od dubna, kdy jejího tehdejšího šéfa Jiřího Fajta odvolal bývalý ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD). Zdůvodnil to závažnými hospodářskými pochybeními. Tento krok vedl k protestům a byl počátkem úvah o jeho odchodu z funkce. V prostředí se vyzná a orientuje Anne-Marie Nedoma je manželkou ředitele Galerie Rudolfinum Petra Nedomy. Zaorálek dnes uvedl, že fakt, že jím jmenovaná dočasná ředitelka NGP již 35 let žije ve svazku se známým tuzemským ředitelem významné instituce, jež je stejně jako NGP zřizovaná státem, svědčí podle něj o tom, že se v daném prostředí vyzná a dobře orientuje. Odvolanému Fajtovi nabídli post finančního ředitele galerie. Hamáček se ptá proč Přečíst článek › Garanční rada má podle Zaorálka také definovat, čím by Národní galerie měla být. Jak dlouho bude připravovat konkurz, není podle něj nyní možné určit. Kromě parametrů výběrového řízení má také pomoci vybrat členy výběrové komise. Těmi se mohou podle Zaorálka stát i členové garanční rady. Rada by také měla určit, jak Národní galerii pravidelně hodnotit či sledovat, v jaké je situaci - aby se předešlo tomu, že "máme galerii úplně odříznutou od světa", což se podle ministra stalo. Dnešní krize není podle něj otázkou posledních dvou, tří let, historie porevolučního výboje NGP je podle něj historie tápání. Tomu by měla garanční rada zamezit. Fajt jednal protiprávně, napsal Staněk v dopise jeho zastáncům z muzeí Přečíst článek ›

Autor: ČTK