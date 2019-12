Národní galerie Praha (NGP) na rok 2020 připravuje výstavu slavného nizozemského malíře Rembrandta van Rijna, významného představitele českého poválečného umění Mikuláše Medka, retrospektivu sochaře Kurta Gebauera, výstavu o brutalistní architektuře či přehlídku buddhistického umění. Rozpočet galerie bude přibližně stejný jako letos, tedy mezi 250 a 280 miliony korun, řekla novinářům ředitelka galerie Anne-Marie Nedoma.

Obraz Učenec ve studovně - Restaurovaný Rembrandtův obraz Učenec ve studovně se vrátil do výstavních prostor Národní galerie ve Šternberském paláci v Praze.

„NGP nemůže pracovat jen s příspěvkem od zřizovatele, od toho je to příspěvková organizace. Jakým způsobem se nám některé aktivity podaří pokrýt ze strany sponzorů, donátorů, mecenášů a jiných, to v tuhle chvíli nemůžu říci. Číslo nemám v hlavě a není konečné,“ řekla Nedoma na tiskové konferenci k plánům galerie na příští rok. Dotace od ministerstva kultury, která je stěžejní částí rozpočtu NGP, má podle ní řadu kapitol a není to jedna částka.