ČTK to řekl mluvčí ND Tomáš Staněk. "Operní představení pak plošně podraží od ledna 2023 o přibližně 15 procent. Navyšujeme také počet cenových pásem pro exkluzivní představení," dodal mluvčí.

"Za loňský rok ND zaplatilo za energie v součtu přibližně 30 milionů korun. Letos počítáme s částkou o přibližně 50 milionů korun vyšší," doplnil. Díky tomu, že se divadlo snaží šetřit energie třeba omezením provozu vzduchotechniky nebo chladicích jednotek, a díky příznivějším klimatickým podmínkám dosáhlo ND úspor proti odhadu z ledna o přibližně 14 procent.

Mluvčí dodal, že ND po covidové pandemii ceny vstupenek nezvedalo. "Naopak jsme pomáhali návratu českých diváků zpět do divadla například formou vstřícných seniorských a juniorských slev. Zahraniční diváky, kteří navštěvují zejména operní a baletní představení, se z důvodu dosud neobnoveného světového turismu, ekonomické krize a válečného konfliktu na Ukrajině, stále nepodařilo do hledišť divadel vrátit v původním množství," uvedl.

Jak a zda budou zvyšovat ceny další divadla a jiná kulturní zařízení, zřejmě ukáže až přicházející sezona. Ceny ale zvyšují již někteří pořadatelé festivalů, kteří prodávají vstupenky na příští rok. Festival Colours of Ostrava, na který letos mohli přijít návštěvníci se vstupenkami zakoupenými před pandemií, zdraží základní čtyřdenní vstupné o 900 korun. Festival se dva roky kvůli pandemii nekonal a lidé mohli letos uplatnit vstupenku koupenou na rok 2020 za 2390 korun. Příští rok bude stejná vstupenka stát 3290 korun, řekl ČTK za pořadatele Jiří Sedlák. Do ceny se podle něj promítají ceny vstupů, vstupenka je však proti obdobným akcím v zahraničí stále za nižší cenu.

Státní památky v letošní turistické sezoně zdražily vstupné o deset až o 30 korun. Národní památkový ústav (NPÚ), který stovku státních hradů, zámků a dalších objektů spravuje, to zdůvodnil nižšími výnosy z návštěvnosti během dvou pandemických let i růstem cen energií. Snížily se zároveň ceny vstupného pro děti a mladé lidi do 24 let.

Na jednotlivých státních památkách se cena za vstup výrazně liší. Na těch nejvíce exponovaných, jako jsou třeba Lednice, Hluboká nebo Český Krumlov, stojí základní vstupné podle informací na webech 240 korun, výběrový okruh na Karlštejně, který nabízí historicky nejcennější prostory hradu, stojí 550 korun. Hradní zříceniny jako Krakovec, Točník nebo Žebrák mají nově základní vstupné za 80 až 120 korun.