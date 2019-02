V pražském Národním divadle se dnes kolegové a přátelé loučili s hercem Luďkem Munzarem, který zemřel v sobotu ve věku 85 let. Dveře divadla se otevřely v půl jedenácté dopoledne, pietní akt začal o půl hodiny později. Obřad skončil státní hymnou, pohřeb se bude konat odpoledne. Filmový a divadelní herec 26. ledna podlehl dlouhé těžké nemoci.

Na úvod pietního aktu zahrála a zazpívala skupina Hradišťan Jiřího Pavlici. "Až bude moje duše bez těla, tak bych měl, Pane, prosbu malinkou, já netoužím mít křídla anděla, chtěl bych být hezkou vzpomínkou," zazněla prostorem Národního divadla píseň Vteřiny křehké.

Na jevišti Národního divadla si legendárního herce připomíná i řada Munzarových kolegů, včetně Ivy Janžurové, Taťjany Medvecké nebo Ivana Trojana. Ředitel Národního divadla Jan Burian ve své řeči Munzara označil za "poctivého člověka bez kompromisů" a vyzdvihl jeho role, které v divadle ztvárnil v éře Otomara Krejčí.

Taťjana Medvecká následně připomněla, že její generace obdivovala Munzarovu silnou osobnost. "Vaše slova měla váhu. Ať už pronesena ústy postav, které jste hrál, nebo když jste vystoupil na schůzi jako Luděk Munzar," vzkázala zesnulému herci.

Iva Janžurová zase vzpomněla na celoživotní přátelství, které ji s Munzarem i jeho rodinou pojí. "Vím, že sis to nenamířil rovnou nahoru, jsem si jistá, že ještě teď nad námi létáš ve svém větroni," uvedla. Munzar byl totiž vášnivým letcem. Před obřadem proto nad střechou Národního divadla třikrát přeletělo dvoumotorové letadlo typu L-200 Morava, informovala Česká televize.

"Občas jste říkával, že herectví není pro chlapy. Byl jste důkazem toho, že jste se mýlil, že to má smysl - pokud se to ovšem dělá tak, jak jste do dělal vy," řekl Ivan Trojan. "S úctou a respektem vám moc děkuju za všechny generace herců, které jste inspiroval, a za tisíce zasažených srdcí diváků," dodal.

Dlouhá těžká nemoc

„Luděk Munzar zemřel v sobotu 26. ledna nad ránem po dlouhé těžké nemoci, obklopen svou rodinou,“ uvedl minulou sobotu mluvčí Národního divadla Tomáš Staněk.

Munzarovy kolegy zpráva hluboce zasáhla. „Byl to obdivuhodný chlap. Do ničeho se nenamočil, nepodepsal Antichartu, jezdil auty, létal letadlem. Jedním slovem chlapák,“ zavzpomínal na legendárního herce v Radiožurnálu třeba režisér Jan Hřebejk, který s ním natočil filmy Nevinnost nebo Svatá čtveřice.

Opora Národního divadla

Munzar patřil přes tři dekády k oporám pražského Národního divadla a je znám z desítek televizních filmů a seriálů. Kromě toho se výrazně uplatnil v rozhlase a dabingu, svůj hlas propůjčil zejména americkému herci Paulu Newmanovi.

Velké uplatnění našel v televizi i u filmu, často po boku své manželky Jany Hlaváčové. Herecký koncert rozehráli třeba v životopisném filmu o Leoši Janáčkovi Lev s bílou hřívou. Munzar hrál například i ve filmu podle Kunderova Žertu, k dalším jeho filmům patří Dědeček automobil či Srpnová neděle.

Televizním divákům utkvěl především v titulní roli posledního Dietlova seriálu Synové a dcery Jakuba Skláře či v dramatizaci Falladova románu Ubohý pan Kufalt. Zajímavě provázel diváky po rozhlednách, vyprávěl o věkovitých stromech a pramenech řek. V posledních letech ho zaměstnala řada seriálů - Náměstíčko, Příkopy, Hraběnky nebo Místo v životě.