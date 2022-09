Už sto čtyřicátá sezona: Národní divadlo rozdalo ceny, chystá devatenáct premiér

/FOTOGALERIE/ Do Síně slávy Národního divadla (ND) byla v pondělí při slavnostním zahájení 140. sezony uvedena tanečnice Hana Vláčilová. Letošní Cenu generálního ředitele Národního divadla pro umělce do 35 let získala první sólistka Baletu Irina Burduja, herečka Anna Fialová a operní pěvkyně Arnheidur Eiríksdóttir. Ceny se předávaly tradičně v historické budově ND na setkání vedení s členy souborů a dalšími zaměstnanci a za účasti ministra kultury Martina Baxy (ODS).

Zahájení 140. sezony Národního divadla. | Foto: Deník/Radek Cihla