Praha - V hlavním městě se uskuteční nový mezinárodní divadelní festival věnovaný odkazu dramatika a bývalého prezidenta Václava Havla. Bude se jmenovat Pražské křižovatky s podtitulem To Havel With Love. Uvede divadelní soubory z Ukrajiny a Běloruska, které svou tvorbou bojují ve svých zemích za svobodu. Víkend pak bude patřit maratonu havlovských inscenací tuzemských režisérů.

Ze hry Velvet Havel, kterou připravilo Divadlo Na Zábradlí

Festival potrvá od 4. do 9. října, 5. října by Havlovi bylo 80 let. Jeho čestným hostem bude nositelka Nobelovy ceny za literaturu Světlana Alexijevičová, novinářka a kritička sovětské i postsovětské doby v Rusku.

Cesta umění je ideální cestou přiblížení hodnot

„Jsem přesvědčený, že je potřeba jeho odkaz, jeho osobnost připomínat, možná stále více. Otázka etických a morálních hodnot, která panu prezidentovi Václavu Havlovi tolik ležela na srdci, je jakoby odsouvána do pozadí…Je to naše zodpovědnost, abychom jeho štafetu nesli dál," řekl v pátek novinářům ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL). Doplnil, že cesta umění je ideální cestou, jíž se zmiňované hodnoty mohou přiblížit divákovi, každému, „kdo přichází s otevřeným srdcem".

„Festival jsme věnovali památce, dílu a odkazu Václava Havla. Odkaz chápeme tak, že Havel celý svůj život věnoval boji za svobodu a demokracii. Dnes by se určitě solidarizoval s umělci, kteří žijí v zemích, které nejsou tak šťastné jako ta naše," řekl ředitel festivalu Michal Dočekal, jenž je také ředitelem činohry Národního divadla. Na festival pořadatelé pozvali divadla z Běloruska, Ruska a Ukrajiny.

Partnerem akce je Knihovna V. Havla

Víkend 8. a 9. října se bude jmenovat Osmdesát hodin s Václavem Havlem a uvede všechny inscenace Havlových her, jež mají nyní na repertoáru česká divadla. Hrát se bude na piazzetě, na Nové scéně, v technologických tunelech ND i v nově získané budově Themosu.

Knihovna Václava Havla, která je partnerem festivalu, uvede teprve nedávno objevenou hru o Havlově ráčkování, kterou společně napsali Havel a dramatik Pavel Kohout a premiéru měla letos. S Kohoutem v roli, jíž původně ztvárnil Václav Havel, vystoupí jeho bratr Ivan.

Vznikne další světelný objekt

Festival začne 4. října na piazzetě ND odhalením instalace sochaře Kurta Gebauera. Bude mít podobu srdce, znaku, který používal nejen Havel, ale i Gebauer ve svých starších pracích. Do rozměrného srdce budou moci lidé psát Havlovi vzkazy, výsledek se odlije do laminátu a vznikne další dílo, které bude v noci svítit.

„Václav Havel je pro nás světlo, malý český člověk na něj nadával už rok po sametové revoluci, že nezařídil okamžitý blahobyt. Ale zařídil, že se přes pragmatickou toleranci zlodějen a lumpáren (…) máme nejlíp, jak je široko daleko možné, dokonce tak, že aby bylo téma k brblání, brble se na to, co se nás skoro netýká, tedy na uprchlíky," řekl sochař.

