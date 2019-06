Pro někoho živé vykopávky, pro jiného možná poslední příležitost vidět „live“ ty, kteří dali tvář klasickému americkému rocku. Ať už se ocitnete v neděli ve Velkém sále Lucerny na koncertě kalifornských Beach Boys, anebo příští středu ve vršovickém Edenu (správně Sinobo Stadium) na těžko uvěřitelném mejdanu vousáčů ze ZZ Top a nechvalně proslulých „Kissáků“, určitě budete celý večer nostalgicky vzpomínat. Sice v rytmu hodně ostrého bigbítu, ale přece jen s mužnou slzou na krajíčku.

Je to už tak u nás v srdci Evropy zařízeno, že i ti největší frajeři z rockového Parnasu sem zajíždějí, když jsou dávno za zenitem. Mistři koncertního dramatu Kiss dokonce ohlásili, že jde o jejich rozlučkové turné. Svou šňůru nazvali End Of The Road (Na konci cesty), fanouškům však chtějí říci „goodbye“ formou pěkně řízné oslavy.

Ve svých charakteristických maskách mají Kiss velkou šanci zastínit kolegy z bluesrockového tria ZZ Top, s nimiž budou 19. června na akci Prague Rocks v Edenu sdílet jedno pódium. Kytarista Billy Gibbons a baskytarista Dusty Hill mají k dispozici jen dlouhatánské vousy a roztodivné tvary kytar, příznivci téhle texaské party ale jistě nenechají své miláčky ve štychu.

Půdu oběma velkým jménům připraví česká formace BSP, která vloni ohlásila comeback. Ota Baláž, Kamil Střihavka a Michal Pavlíček prozradili, že chystají i novou desku první po 25 letech.

Trocha letní lásky

Ještě déle se tuzemským pódiím vyhýbali průkopníci surfařského soundu Beach Boys. V roce 1969, kdy byli na vrcholu slávy, koncertovali v Praze, Bratislavě a Brně. Pak se u nás půl století neobjevili. Teprve nyní se Mike Love a Bruce Johnston vracejí, aby připomněli muziku tvůrčího ducha kapely Briana Wilsona. Publikum se v neděli 16. června může těšit na písně Surfin’ USA, I Get Around, Good Vibrations, Rock And Roll Music a jiné melodie spjaté s Létem lásky.