VIDEO: Na hrátky se světlem se „slétnou“ desítky tisíc Pražanů i přespolních

Revoluce. To je klíčové téma Signal Festivalu, který začne zítra v Praze. Koná se posedmé a potrvá do 13. října. Každoročně přiláká do pražských ulic desítky tisíc návštěvníků.

Vizualizace instalací pro Signal Festival 2019. Skilz - Tyršův dům- | Foto: Signalfestival.com