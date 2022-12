Muzeum nabídne adventní kreslení s Hardtmuthem i slevu kvůli Havlovi

Snížené vstupné zaplatí v neděli 18. prosince návštěvníci Národního technického muzea v Praze. Možnost návštěvy za méně peněz než je běžné – standardní lístek bude za 80 Kč a děti ve věku od šesti do patnácti let zaplatí polovic – muzeum nabídne u příležitosti výročí úmrtí někdejšího prezidenta Václava Havla. Letos takovouto slevu nabídlo při významných datech šestkrát; v neděli to bude naposledy.

Z výstavy 'Hardtmuth: od uhlu k tužkařskému impériu' v Národním technickém muzeu v Praze. | Foto: archiv Národního technického muzea