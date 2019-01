Praha - Fenomén domácích koncertů se vrací do metropole. Dnes zazní na poště a za měsíc opět v mnohých obývácích živá vážná hudba. A tentokrát nemá zůstat jen u happeningu.

Ilustrační foto. | Foto: Facebook Vážný zájem

Bačkory místo lakovek. Obývák namísto koncertního sálu. Uvolněná atmosféra. Sousedské setkání. Loni zaznamenaly domácí koncerty vážné hudby nebývalý úspěch, po celé republice se jich odehrála více než stovka. A možná by jich bylo i víc, kdyby jejich pořádání nevyžadovalo včasnou registraci. Ta letos začíná s měsíčním předstihem od 7. března.

Při koncertě se mohou setkat lidé, kteří se vídají na ulici

„Jejím smyslem je dostatečný čas na přípravu a organizaci. Loni se nám ozývali lidé i po skončení dubnového happeningu a většinu z nich jsme museli odmítat," vysvětluje violoncellista Tomáš Jamník, autor nápadu pořádat domácí koncerty v Čechách. Každý, kdo chce pořádat, hrát nebo poslouchat domácí koncert, se může zaregistrovat na webu Vážný zájem. Na organizátorech potom je, aby zájemce propojili.

„Při koncertě se mohou setkat lidé, kteří se vídají na ulici, ale nikdy není čas zeptat se na víc, než jen, jak se máte," říká Tomáš Jamník a zároveň dodává, že nejhezčí zážitek s hraním v obýváku zažil právě ve svém rodném Spořilově, kam přišli lidé, které většinou zdraví jen zpoza plotu.

V obýváku může vystoupit i špičkový muzikant

„Vážná hudba je jediný formát, který dokáže propojit úplně všechny. Nevím o nikom, komu by bylo fyzicky špatně z vážné hudby. I toho, kdo ji neposlouchá, nějakým způsobem přitahuje," vypráví. Koncerty jsou přístupné pro posluchače od batolecího věku až po seniory, kteří se přes svůj pokročilý věk nedostanou ven, a je to pro ně jediná možnost poslechnout si vážnou hudbu naživo. Na každém setkání se očekává, že host přinese nějaké drobné občerstvení a přítomným umělcům zaplatí symbolické vstupné.

V obýváku přitom může vystoupit i špičkový muzikant, kterého hudba živí. Důkazem toho je i violoncellista Tomáš Jamník, který má na svém kontě mnoho úspěchů zvítězil v mezinárodní soutěži Pražské jaro a je držitelem zvláštní ceny na soutěži Pierre Fourniere Award v Londýně. Dnes žije se svou rodinou v Berlíně a koncertuje po celém světě.

Především jde o setkávání lidí

Co ho vede k tomu, aby vystupoval v obývácích neznámých lidí, kde je odměnou chlebíček a symbolický honorář? „Domácí koncerty jsou skvělý zážitek i pro mne jako hráče. Přenos hudby na jeden až tři metry je úplně jiný, než když člověk vysílá energii do velkého sálu," popisuje atmosféru. Neformální hraní před publikem je pro muzikanty také skvělým tréninkem před velkým koncertem.

Především jde ale o setkávání lidí, které pojí stejný zájem. Nejvzácnější chvilky totiž nenastávají jen při samotném koncertování, ale také v okamžiku, kdy hudebníci nástroje odloží a začne volná zábava. Domácí koncerty už fungují v nejrůznějších světových městech, za kolébku tohoto fenoménu považuje Tomáš Jamník Berlín.

Zájem o celoroční koncertování je

Projekt Vážný zájem zatím pořádá domácí koncerty jen v tuzemsku během měsíce dubna, v ostatních měsících jen sporadicky. „Konání akce je závislé na pár lidech, kteří do toho jdou s nadšením. I když bychom chtěli, pořádání domácích koncertů nemůžeme provozovat celoročně," vysvětluje Tomáš Jamník. Zájem o celoroční koncertování ze strany veřejnosti by přitom byl. Řešení se rýsuje.

Organizátory v těchto dnech spolu s přípravou nadcházejícího ročníku zaměstnává také vymýšlení webové aplikace, která by je závislosti na nich zbavila a zároveň propojila lidi z celého světa „Její uživatel, který by se například chystal do Švédska, by se mohl podívat, zda se tam nějaký domácí koncert nechystá," vysvětluje Jamník. Nákladný projekt chtějí zaplatit pomocí crowdfundingu, kdy každý může přispět určitým obnosem. Samotná aplikace by pak byla pro uživatele zdarma.

Úterním netradičním koncertem v budově pošty v Jindřišské ulici od 20:30 začíná oficiálně letošní projekt Vážný zájem. Koncert se koná ve spolupráci se spolkem Piána na ulici, za nímž stojí kavárník Ondřej Kobza. Hudební program zahájí Tomáš Jamník na violoncello, který s Miroslavem Sekerou zahrají Myslivečkovu sonátu. Vrcholem večera pak bude Mozartova Pražská symfonie, kterou pod vedením dirigenta Tomáše Braunera provede Symfonický Orchestr Českého rozhlasu.