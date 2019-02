Mimořádně oblíbený a vydařený počin z tvůrčí dílny scenáristy Petra Kolečka a režiséra Jana Prušinovského se stal mezi seriály napříč televizními stanicemi zjevením.

Partička svérázných Mostečanů, zabíjejících čas povětšinou planým klábosením v restauraci Severka, bavila diváky svými zběsilými činy i hláškami od prvních okamžiků až do samotného konce. O jednoho ze svých týpků bezdomovce Čočkina sice ve finále přišla, ale zato se po této smutné události ještě více semkla. Podtitul seriálu mají se rádi, ale ještě o tom nevědí, tak doznal svého naplnění.

Skutečné předobrazy

Podle tvůrců neměl seriál ambice pojmenovávat obyvatele Mostu. „To, co se v něm odehrává, samozřejmě není každodenní mostecká realita. Tak jako se ve městě Fargo ve skutečnosti nenahánějí nájemní vrazi a v Midsomeru neumírá každý den člověk, ani v Mostě se v takové míře neděje to, co v této sérii,“ uvedl ještě před jejím vysíláním režisér Jan Prušinovský. Přesto se jak podotkl scenárista Petr Kolečko mohli někteří místní v seriálových postavách tak trošku najít.

Že si Luďan (Martin Hofmann), Eda (Marek Isteník), Franta (Zdeněk Godla), farář (Cyril Drozda), už zmíněný Čočkin (Vladimír Škultéty), Dáša (Erika Stárková) a mnozí další zajistí okamžitou diváckou přízeň, se však podle kreativního producenta České televize Michala Reitlera dalo jen stěží odhadnout.

Těžko zopakovatelná situace

„Jenom vidíte, že vás strašně baví, jak se projekt rodí, a doufáte, že s tou radostí nezůstanete osamoceni. No, nezůstali jsme. Přidalo se k nám přes dva miliony lidí, což je asi jen těžko zopakovatelné,“ říká Reitler. „Kdybychom se měli zamýšlet nad pokračováním Mostu, museli bychom věřit, že jej umíme udělat lepší, protože ani sami diváci by nechtěli dvojku, která by byla slabší. Dokud si to nebudeme myslet, Most! 2 určitě nebude,“ doplnil.

Dle informací mluvčí České televize Karoliny Blinkové sledovanost seriálu s každým dílem stoupala. „Zatímco první díl měl 1,45 milionu diváků, předposlední sedmý díl přesáhl 1,8 milionu (údaje ze závěrečného dílu včera logicky k dispozici nebyly). Most! je zároveň rekordní z pohledu odložené sledovanosti, která k té živé, televizní, přidává v průměru dalších jednapadesát procent diváků. Rostly také další parametry, jako hodnocení spokojenosti, originality i zaujetí. Most! se stal jednoznačně nejúspěšnějším komediálním seriálem České televize poslední doby,“ sdělila Blinková.

Více než ženy jej vyhledávali muži, a to zejména ve věku 30 až 44 let. „Nejvíce se na Most! dívali lidé z regionu Severozápad pravděpodobně se zde projevila prostorová blízkost k dějišti seriálu. Nadprůměrná byla i sledovanost v Praze. Obecně se na projekt dívali více obyvatelé středních a větších měst. Stížnosti na něj téměř neevidujeme,“ uvedla mluvčí. Dodala, že ve spojení se seriálem Rapl II považují diváci pondělní program v České televizi za vůbec nejlepší v týdnu.

Některé z hlášek

Dycky Most! (univerzální pozdrav)



On není rasista, on je jenom debil (Žaneta na adresu Luďana)



Promiň, drahá, nezlob se, ale je ti vidět žlab (říká Luďan kamarádce syna Tondy)



Drž úhel, Franto! (přikazuje Eda Frantovi v restauraci)



To nebylo jen takový škubnutí v buřtíku. To byl mahagon! (svěřil se Eda u zpovědnice knězi)



Oni nejsou jako já, já jsem domestikovanej (vysvětluje Franta Luďanovi)



Snědá tíseň (název fiktivní proromské organizace)



Hoši, vypadá to, že se teď chvilku neuvidíme (říká Franta, když srazí autem Romana)



Jenom tolik popela?… On byl malej (Franta na adresu zpopelněného Čočkina)