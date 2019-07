Pražský magistrát stále hledá místo pro umístění Slovanské epopeje. V současné době prověřuje prostory, které patří hlavnímu městu. Novinářům to sdělila radní pro kulturu Hana Třeštíková (Praha Sobě). Město rovněž jedná s majiteli zámku na Zbraslavi a s Moravským Krumlovem, kde byly obrazy vystaveny od 50. let až do roku 2011. Cyklus obrazů tvoří 20 velkých pláten, která Mucha maloval od roku 1910 dalších 18 let a věnoval je Praze. Od roku 2010 je epopej kulturní památkou. Obrazy jsou nyní v depozitáři Galerie hlavního města (GHM).

„Zkoumáme prostory na krátkodobé i dlouhodobé využití," uvedla radní Třeštíková. O které městské domy se jedná, neuvedla. Zástupci magistrátu a GHM začali jednat rovněž s majiteli zámku na Zbraslavi. Tam byla dosud stálá expozice Národní galerie. Zámek získal v restituci rod Bartoňů z Dobenína. Pokud by zde obrazy byly vystaveny, muselo by být mimo jiné rozšířeno místní parkoviště. Naopak plátna by neohrozila případná povodeň. Tisíciletá voda v minulosti dostoupala do sklepení zámku, a nyní jsou proto na Zbraslavi vybudovány protipovodňové zábrany.