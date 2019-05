Herci Vladimír Javorský, David Matásek, Igor Orozovič, Kateřina Winterová, Jiří Suchý z Tábora, Jan Bidlas či Jana Stryková se představí v novince Národního divadla Praha, jíž je Molièrův Misantrop. Premiéry se uskuteční 23. a 24. května ve Stavovském divadle.

Divadelní inscenace Misantrop | Foto: Michal Pudelka

Hra se vrací do repertoáru Národního divadla po více než třiceti letech v dráždivé interpretaci režiséra Jana Friče. „Misantropa vnímám jako tragický příběh nemožnosti realizovat naprosto zásadní a obrovskou lásku, když podivuhodně sebestředné dilema lidské bytosti tedy jak dostát ideálům ve hmotném světě začne bránit samotnému životu. Co je to schopnost žít? Nepřehlížíme kvůli sobě a svému obrazu reálný svět a jeho potíže?“ nastoluje otázky Jan Frič.