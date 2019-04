Ministerstvo kultury v tiskové zprávě sdělilo, že Staněk ve čtvrtek ráno rozhodl o personálních změnách ve vedení dvou institucí (odvolal ještě editele Muzea umění Olomouc Michala Soukupa na základě výsledků „aktuálně skončených a probíhajících veřejnosprávních kontrol obou institucí“.

O setrvání Fajta ve vedení NGP se spekuluje delší dobu, avšak ministr kultury konkrétní výtky vůči němu nezveřejnil. Před dvěma týdny v tisku uvedl, že zatím nemá důvod „pochybovat o jeho uměleckých výsledcích, ty ekonomické vyhodnocujeme. Zajímá mě malá návštěvnost galerie“.

Malá návštěvnost? Pod Fajtem naopak rostla

Problém je, že čísla hovoří jinak. Návštěvnost galerie pod vedením Fajta, který do jejího čela nastoupil v polovině roku 2014, totiž roste. Loni ji navštívilo celkem 711 928 lidí, v předchozím roce to bylo 690 tisíc lidí, jak vyplývá z výročních zpráv. V roce 2014 do galerie přišlo 380 tisíc lidí.

Podle informací Staňkova ministerstva z počátku tohoto týdne byla 15. dubna v NGP zahájena veřejnosprávní kontrola zaměřená na vybrané skutečnosti rozhodné pro hospodaření Národní galerie s veřejnými prostředky.

Ministerstvo Fajtovi vytýká také předloňský případ, kdy kvůli potížím s bezpečnostní agenturou byly objekty galerie několik dní uzavřeny. Uvádí, že NGP porušila při jednání s agenturou v několika bodech rozpočtovou kázeň. Společnosti ABAS střežila majetek NG několik měsíců na základě tendru v celém resortu kultury.

V něm zvítězila firma s nejnižší nabídkou, která ale znamenala, že zaměstnanci dostávají méně než minimální mzdu; s pracovníky ostrahy měly potíže i další instituce, které to tehdy řekly ČTK. Fajt i tehdejší ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) uváděli, že v případě památkových objektů a umění nevyčíslitelné hodnoty nelze jako rozhodující kritérium soutěže ve veřejné zakázce uplatňovat nejnižší cenu.

Podezřelá autorská smlouva

Šéf kulturního resortu podal na Fajta trestní oznámení kvůli podezřelé autorské smlouvě či nájemním smlouvám, které Fajt údajně nenechal schválit na ministerstvu kultury. Podle Staňka jde o autorskou smlouvu, která nemusí být zveřejněna v registru smluv. Je na částku 1,2 milionu korun, jež byly podle Staňka určeny Fajtovi a týkají se šesti výstavních projektů.

Odvolaný ředitel Fajt sdělil, že rozhodnutí ministra považuje za politický krok a uvedené důvody odvolání za zástupné. Dále dodal, že uzavírat autorské smlouvy mu zákon umožňuje. Autorská smlouva na více než milion korun, kvůli níž Staněk podal trestní oznámení, je podle Fajta standardním nástrojem. „Odlišuje manažerskou činnost od autorské činnosti,“ řekl Fajt.

Vedení přebírá exmanažer Babišova Agrofertu

„Oba ředitelé na základě výsledků šetření ztratili mou důvěru v to, že jsou schopni hospodárně a s odpovědností dobrého hospodáře vést tak významné instituce s tak obrovským rozpočtem. Už loni ministerstvo kultury muselo dofinancovávat hospodaření NGP více než 15 miliony korun, podobně by to vypadalo, jak se ukazuje, i v letošním roce,“ uvedl na tiskové konferenci Staněk. „Není to dobrá zpráva, ale současně je mým cílem zajistit fungování a kontinuitu obou organizací,“ dodal ministr kultury.

Vedení kulturní instituce nyní přebírá krizový manažer Morávek, jenž má v životopise uvedeno mezi lety 2007 až 2011 působení ve funkci generálního ředitele slovenského Penamu, pekáren patřících do holdingu Agrofert ve svěřenském fondu trestně stíhaného premiéra Andreje Babiše (ANO). Dosud pracoval v Národní knihovně. Nyní má podle Staňka zaručit kontinuitu výstavních plánů a pokračovat v klíčovém projektu - spolupráci s francouzským Centre Pompidou, českou pobočku si v Praze přeje předseda menšinové vlády s podporou komunistů Babiš.

Zeman odmítl Fajta jmenovat profesorem

Zaměstnanci Národní galerie Praha se o odvolání svého ředitele dověděli dopoledne z médií. Vernisáž výstavy děl Josefa Šímy, která byla dlouhodobě naplánovaná, tak kvůli aktuální situaci provázela zjitřená atmosféra. Z řad hostů zaznívaly výzvy na podporu Fajta i rozhořčení, že ministerstvo kultury narychlo svolalo tiskovou konferenci k ředitelově odvolání na stejnou hodinu, kdy začínala vernisáž.

M. Zeman po mně v r. 2014 žádal, abych J. Fajta neuváděl do funkce gen. ředitele NG. Řekl jsem mu tehdy, že do personálií MK nemá právo zasahovat. Nedivil bych se, kdyby za jeho odvoláním z funkce prezident stál. MK Staněk s ním teď jede do Číny. Změna kurzu MK je očividná. — Daniel Herman (@DanielDherman) April 18, 2019

Část veřejnosti - včetně bývalého lidoveckého ministra Hermana - spekuluje o tom, že za Fajtovým odvoláním má prsty prezident Miloš Zeman, který odmítá exředitele od května 2015 spolu s dalšími dvěma akademiky jmenovat profesorem. Na začátku roku v rozhovoru pro Lidové noviny se Fajt vyjádřil k možné konstrukci, že si Staněk jeho odvoláním chce získat přízeň Hradu a své setrvání ve funkci. „Pokud by to byla pravda, byl by to jen smutný obrázek stavu naší společnosti. Na druhé straně by tento krok byl v souladu s dosavadním jednáním hlavy státu,“ poznamenal Fajt v rozhovoru.