Vánoční koncert Michala Prokopa bude přenášen živě přímo z pražské Lucerny

Michal Prokop s kapelou Framus Five obsadí 21. prosince pódium velkého sálu pražské Lucerny, aby zde odehrál další ze svých tradičních vánočních koncertů. Zazní všechny zpěvákovy klasické hity i písně z nového alba Mohlo by to bejt nebe…, za jehož prodej obdrží Michal Prokop od zástupců vydavatelství Supraphon Zlatou desku.

Michal Prokop a Framus Five - ilustrační foto. | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Vánoční koncert jako každý rok ozdobí několik významných hostů. Letos jimi budou kytarista, zpěvák a lídr kapely Olympic Petr Janda a nová skupina Colorful People. „Hřeje mě u srdce, že je o kvalitní, živou hudbu i v dnešní nejisté době takový zájem,“ říká producent koncertu David Gaydečka. OBRAZEM: V kostele svatého Mikuláše se konal benefiční koncert pro Slunce Pro Prokopa je Vánoční koncert unikátní mimo jiné v tom, že se jeho prostřednictvím vrátí na pódium staroslavné Lucerny, která byla vždy Mekkou českých umělců. I on v ní před lety začínal, poprvé zde zpíval v roce 1967 na 1. Československém beatovém festivalu, kdy zde získal titul Nejlepšího zpěváka. Koncert se bude vysílat živě, a to podle organizátorů na několik kamer. Živý přenos poběží na portále michalprokop.online. Vstupenky na stream koncertu jsou k dostání také v síti Ticketportal.