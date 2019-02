„Své malé diváky i jejich rodiče se chystám překvapit zcela originální oslavou,“ říká Nesvadba. „V první části budu vyprávět příběh o ztraceném obrázku skrze malování samolepící páskou na velké, speciálně upravené plochy. Takhle to nedělá nikdo na světě. V prostřední části se vrátím do vzpomínek, neboť na pódiu se po osmadvaceti letech objeví mé milované Mimtrio (vedle Michala Nesvadby tvořené Václavem Upírem Krejčím a Světlanou Nálepkovou). Třetí část bude věnována Kouzelné školce. Blahopřát mi přijdou František s Fanynkou, Bafík, Zeleňour, ale i všechny moje děti včetně mého dvaadevadesátiletého tatínka. Sejdeme se spolu na jevišti po čtyřiceti letech. A na závěr představíme divákům největší dort, jaký kdy viděli.“

Když se vysloví vaše jméno, každý si jej automaticky spojí s prací pro děti, jíž se věnujete téměř dvacet let. Původně jste přitom herec/mim. Jak se přihodilo, že jste se rozhodl zaměřit se výhradně na dětské publikum? Ptám se i přesto, že vím, že jste k tomu byl předurčen…

Vyrůstal jsem v umělecké rodině. Maminka byla (je) výtvarnicí a tatínek byl (je) malířem a hercem. Jako malého, když už jsem měl „rozum“, mě bral do Národního divadla. Postavil mě do zákulisí a já se na něj díval z portálu. Stál jsem u nápovědy a bavilo mě, když herci dělali chyby v textech. Nejčastěji můj tatínek, protože neslyší na jedno ucho a zrovna z té strany měl nápovědu.

Byla to opravdu velká legrace. Tehdy – po mém prvním a druhém přání být popelářem a pak hradní stráží – vyhrálo třetí přání: stát se hercem. Tatínek navíc ilustroval mnoho knížek pro děti, taky za dětmi jezdil a hrál jim obrázkové divadlo. Když mi bylo patnáct let, začal mě brát s sebou a už mi to zůstalo. Pouze čtyři roky jsem vzdoroval, když jsem chodil na Pražskou konzervatoř – tehdy jsem si myslel, že budu hrát pro dospělé. Ale marně.

Tatínek vás v tom rozhodnutí podporoval? Nebo vás od něj třeba i zrazoval, ať už z jakéhokoli důvodu?

To ne. Tatínek mě často vodil do cirkusu a já miloval všechny mezihry. Abych to vysvětlil. Nezajímala mě „čísla“ ochočených zvířátek, ale přestavby, ve kterých vystupovali klauni, aby divákům zkrátili čas, než se vše připraví. Doma jsem je napodoboval a táta s mamkou mi dělali obecenstvo. Jednoho dne mě vzal otec do vinohradského divadla – respektive šel tam s maminkou, která ho pro mě o přestávce poslala. Oblékl jsem si na pyžamo večerní šaty a jel s tátou na druhou polovinu představení nejslavnějšího francouzského mima Marcela Marceaua. To mě okouzlilo a nasměrovalo v mém dalším hereckém vývoji. Bylo mi dvanáct let.

Jaké to vlastně bylo – žít obklopen tatínkovými obrázky, jeho pohádkovým světem? Musel jste mít idylické dětství… Byl jste automaticky tatínkovým obdivovatelem?

Nejvíc jsem byl na tatínka hrdý, když mě překvapil ve společnosti mých kamarádů s nějakou jeho legráckou. Jednou pro mě přijel na trénink košíkové v kostýmu bezhlavého rytíře. Kamarádi z toho byli v dobrém slova smyslu „paf“, zcela vykulení. A já s hrdostí pronesl: „To je můj táta.“ Jednou, když jsem šel hrát s kluky kopanou, mi řekl: „Kdy přijdeš, knedlíku, domů?“ Odpověděl jsem mu: „Za dvě hoďky, bramboro!“ Tohle si nikdo z nich dovolit nemohl, ale u nás doma to byla běžná hra.

Přiznám se, dělám to i já svému synovi. Nejznámější historka ovšem byla, když tatínek v přímém televizním přenosu vyzval děti, aby mu poslaly památníky, že se jim do nich podepíše. Víc než týden jsem pak nosil ze školy dvacet až třicet památníků. V televizi museli kvůli té výzvě vyklidit jednu kancelář, táta se celý rok jen podepisoval a kreslil kočičky a pejsky…