Bývalý frontman britské rockové skupiny Dire Straits je v Čechách celkem častým hostem. Ale s každou další albovou novinkou je jeho návštěva vítanější. 26. června zahraje Mark Knopfler v pražské O2 areně.

Jen málo umělců vykazuje ve své kariéře tak málo výkyvů jako jeden z klasiků britské hudební scény, kytarista a zpěvák Mark Knopfler. Úplně by stačilo těch sedm let, kdy byl na výsluní s kapelou Dire Straits (1978 až 1985). Hity jako Sultans Of Swing, Walk Of Life nebo Money For Nothing patří dodnes k rozhlasovým stálicím.