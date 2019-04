I letos spojil Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) své síly s Konzervatoří a Vyšší odbornou školou Jaroslava Ježka, a připravil hudební událost, která na jeden den vykolejí dopravu ze zajetých stereotypů. Cestující se budou moci zaposlouchat do performancí kapel hrajících nejrůznější žánry. Proplují časem od starých rytmů blues a soulu přes rockové a funkové beaty až k abstraktním skladbám moderního jazzu. Chybět nebude ani oblíbený drum & bass.

První kapely si návštěvníci budou moci poslechnout už v ranních hodinách, a to na Náměstí Republiky a na Hlavním nádraží. Akce „Nalaďte se v metru“ začíná v 9.00 kapelami SO H58 a Pricey Bouncers a všech pět stanic se pak rozezní během dne. Večerem budou provázet například soulová smršť Barbory Šedivé and Soulnight, jazzové melodie kapely Samurai Karate či elánem nabité covery světových hitů dechového snowbandu Brass Avenue.

„Tento projekt je jeden z našich nejoblíbenějších. Jsme rádi, že můžeme lidem zpestřit přepravu do práce či kamkoli jinam. Dobrou hudbu dokáže ocenit každý, a tak akce již sedmkrát sklidila velký úspěch. V neposlední řadě nás těší, že se můžeme podílet na podpoře hudebních projektů vzniklých na půdě Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka,“ říká vedoucí marketingu a obchodu DPP Josef Voltr.

Kde hudebníky najdete