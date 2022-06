Do Prahy se řítí Metallica. Připomeňte si, jak měnila hudební svět album po albu

Ta zahraje až na samém konci festivalu od 21 hodin. Ale již od brzkých odpoledních hodin tisícovky fanoušků přicházely do areálu. O zábavu se jim starají kapely, jako jsou The Hardkiss, S8nt Elektrik a Red Fang, následovat budou Steel Panther a před Metallicou vystoupí ještě Five Finger Death Punch.

Návraty do Prahy

Americká formace Metallica se v posledních letech do Prahy vrací často. Poslední halový koncert tu vystřihla v roce 2018 a zbořila dosavadní návštěvnostní rekord O2 areny, o rok později poprvé vystoupila na letišti v Letňanech, kde vystupuje i dnes.