Nejprve v rámci kampaně vznikla limitovaná edice lahve vodky, která je vyrobena z 41 % recyklovaného skla. Loni značka Absolut oslovila ke spolupráci mladou umělkyni Radku Salcmannovou, která vytvořila světelnou instalaci oživující „Masaryčku“.

„Úsilí o to, aby se materiály a suroviny znovu využívaly, je pro Absolut důležité již mnoho let, a jsme rádi, že tuto myšlenku můžeme prohloubit v aktuální kampani. Chceme poukázat na udržitelnost a recyklaci za pomoci kreativních počinů, které věříme, že přinesou širší osvětu o tomto tématu. Věříme, že můžeme dát věcem, které již nepotřebujeme, nový život a novou podobu,“ uvedl v tiskové zprávě Jakub Záruba, Brand manager značky Absolut.

Na projektu spolupracovala také pražská The Chemistry Gallery. Sochařka, designérka a módní návrhářka Salcmannová žije a tvoří v New Yorku a Los Angeles. Její práce tak mohli na přehlídkách obdivovat Američané, spolupracovala rovněž na instalaci pro islandskou zpěvačku Björk.

Vše vytvořeno z 562 lahví

„Velmi mě zaujalo téma samotné, všichni samozřejmě víme, jak je myšlenka recyklace důležitá a měla by být podstatnou součásti a zároveň každodenní povinností nás všech. Na tomto projektu se mi líbí i to, že je to práce ve veřejném prostoru a dotkne se i lidí, kteří by běžné uzavřené galerijní prostory nechali bez povšimnutí,“ říká Radka Salcmannová.

Celá konstrukce je tvořená z recyklovatelných materiálů. Hlavním elementem je 562 lahví Absolut, které jsou nařezány do různých velikostí. Nosná konstrukce je vyrobena ze starých barových židlí, které umělkyně nalezla ve sběrných surovinách. Vše je doplněno videoprojekcí.