„Marx, Engels, Beatles – to je můj rytmus!“ zpívá se v hitu Marx, Engles, Beatles ze stejnojmenného alba jedné z nejoriginálnějších českých kapel Vltava, jejímž frontamenm je právě Nebřenský, herec známý z Divadla Sklep. Album vyšlo jako třetí v diskografii kapely už v roce 1998 a získalo uznání odborníků. Ve čtvrtek v klubu Storm zazněly písně naživo pravděpodobně naposledy. Vltava poslala publiku i pozdrav z budoucnosti - tedy skladby z chystané desky.

V klubu Carpe Diem nedaleko stanice metra Flora si taky přišli na své příznivci recese - herec Petr Čtvrtníček tady zahrál na bicí se svou kapelou Buzerant. Osobitý styl předvedl i „kníže českého pornofolku“ Záviš. Na jedné z větších scén zaujala slovenská formace Květy i roztančení Midi Lidi. Zajímavým zpestřením byl program v jednom z žižkovských bytů či improvizace herečky Simony Babčákové.

Žižkovská noc nabízí široké spektrum hudebních žánrů i míst, na jeden lístek je možné vidět až pět set vystoupení. Zájemci vstupenky seženou na jednotlivých koncertech a hospodách, pořadatelé upozorňují, že ačkoliv internetový předprodej skončil, na místě bude lístků dost. V provozu bude kyvadlová doprava ze Žižkova přes Štvanici do holešovického klubu Cross. Fanoušci kulturního festivalu si mohou zakoupit oficiální merchandising - ponožky, špunty či tričko. Hodit se bude určitě také festivalová brožura a tužka!

„Včera jste vykouzlili skvělou atmosféru na všech festivalových místech a my za to děkujeme,“ napsali organizátoři na facebookovou stránku Žižkovské noci. Mezi hlavní hvězdy pátečního programu patří skupina Sto zvířat nebo slovenská zpěvačka Katarzia. Festival vyvrcholí v sobotu, kdy fanoušky hip hopu potěší koncert PSH. V paláci Akropolis zazpívá půvabná moderátorka Emma Smetana, která je headlinerem Žižkovské noci 2019. Přes den mohou Pražané i návštěvníci metropole zavítat na některou z přednášek o Žižkově nebo sociálních tématech. Vzhledem k předpovědi počasí by mnozí uvítali i venkovní scénu.