Praha - Legendární britská zpěvačka a skladatelka Marianne Faithfullová zazpívá ve čtvrtek 29. října i v pražském Divadle Archa. Nestárnoucí múza řady rockerů včetně Rolling Stones, která má za sebou divoká léta s drogami, depresemi i pokusy o sebevraždu, v Praze vystoupí v rámci svého 50th Anniversary World Tour. Za pořadatele o tom informovala Pavlína Svatoňová.

Britská zpěvačka a skladatelka Marianne Faithfullová. | Foto: ČTK/AP

"50th Anniversary World Tour je nejen ohlédnutím za tvorbou Marianne Faithfullové, která příští rok oslaví sedmdesátiny. Turné představí i její zatím poslední studiové album Give My Love to London, které vyšlo loni," uvedla Svatoňová.

Famme fatale 60. let tvořila svého času jeden z prominentních uměleckých párů s Mickem Jaggerem. Z jejího prvního singlu As Tears Go By, napsaného Jaggerem a Keithem Richardsem z Rolling Stones, se okamžitě stal hit. V roce 1969 Faithfullová téměř zemřela po požití množství alkoholu s barbituráty. Když se probrala z kómatu, procházely jí hlavou vize, které pak zpracovala do textu balady Sister Morphine. Rolling Stones ji posléze natočili na své album Sticky Fingers.

O Marianne Faithfullové

Faithfullová, která se narodila 29. prosince 1946 v Londýně, během pěti dekád nazpívala mimo jiné řadu písní Kurta Weilla, interpretovala Toma Waitse, mnoho meziválečných amerických jazzových a muzikálových šlágrů, ale i původní tvorbu. Mezi její nejvýznamnější a nejvýše oceňovaná alba patří post-punkové Broken English (1979), Strange Weather (1987), 20th Century Blues (1997), Kissin ́ Time (2002) a Before The Poison (2004).

Proslula spoluprací s o generaci mladšími hudebníky jako jsou Beck, PJ Harvey, Blur, Billy Corgan, Antony Hegarty a další. Na jejím posledním album Give My Love To London se autorsky podíleli například Nick Cave, Roger Waters nebo Brian Eno.

Zpěvačka se uplatnila i jako herečka. Na divadle si zahrála v Čechovových Třech sestrách, ve filmu Dívka na motocyklu pak po boku Alaina Delona. Vrátila se i k Shakespearovi: filmový Hamlet režiséra Tonyho Richardsona s Faithfullovou coby Ofélií patří ke klasice.

Faithfullová vystoupila před tuzemským publikem několikrát, naposledy v roce 2007 jako hlavní hvězda festivalu Colours of Ostrava.