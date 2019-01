Praha /FOTOGALERIE, ROZHOVOR, VIDEO/ - Jedenáctým rokem je herečka Lucie Pernetová členkou stálého souboru Městských divadel pražských. Za tu dobu zde nastudovala mnoho rolí v inscenacích jako Šakalí léta, Anna Kareninová, Saturnin či Pan Kaplan má třídu rád.

V současnosti zkouší s dalšími deseti kolegy v Divadle ABC autorskou inscenaci Jiřího Janků a Petra Svojtky V+W Revue, divadelní průřez nejslavnější éry legendárního Osvobozeného divadla.

Vedle toho Lucii Pernetovou už čtvrtým rokem „zaměstnává“ také rodičovská role. Je maminkou čtyřleté Barborky a ročního Honzíka.

Znějí u vás doma v posledních dnech skladby Voskovce a Wericha?

Pouštím si pořád dokola pracovní nahrávku. V divadelní Revue V+W totiž jejich písničky zpíváme často mnohohlasně, takže potřebuju pochytat druhé a třetí hlasy. Moje děti už to umí. Nejraději si prozpěvují písničku Na shledanou v lepších časech. Je docela legrace, když spolu začnou zpívat „My dva nic nemáme, nic neznamenáme.“

Nakolik jste znala životní a divadelní osudy Jana Wericha a Jiřího Voskovce před současným zkoušením v Divadle ABC?

Měla jsem o nich spíš povrchní povědomí. Asi jako spousta lidí jsem samozřejmě měla pocit, že Voskovce a Wericha znám – kdo by je taky neznal – nicméně, až když jsem se o jejich životech dozvídala víc, zjistila jsem, že o nich nevím skoro nic. Byli to úžasní pánové, dokonce jsem měla nejdřív pocit, že bychom si z nich neměli dělat legraci, protože jsou, jak to říct, až příliš dobří. Nyní mám rozečtenou jejich Korespondenci a až mě děsí, nakolik je to depresivní čtení.

Člověk si bohužel nevybírá, do jaké doby se narodí…

To ne. Celé knihy jsou vlastně o tom, jak se ti dva domlouvají, co spolu zase vytvoří, až se potkají. Čtenář už přitom ví, že se nikdy nic takového nepodaří.

Je něco, co vás na dvojici V+W překvapilo?

Absolutní přátelství. Jejich vzájemné napojení. To mi přijde úplně neuvěřitelné.

Setkala jste se s jejich tvorbou na divadle už někdy dřív?

Myslím, že jsem se s nimi dosud nepotkala. Jen v Saturninovi jsem zpívala píseň Zakázané ovoce od Jaroslava Ježka. A s žánrem Revue jsem se pak setkala v Divadle Viola. Tam jsme hráli Kabaret o dějinách prostituce, který byl podobně koncipován. Říkala se data, hráli jsme scénky, do toho tančili a zpívali písničky. Což mě baví. Tenhle druh divadla mám ráda.

Jak vyvažujete herectví s vaším druhým životním „angažmá“ – dvěma malými dětmi?

Stala jsem se manažerem domácího provozu. Snažím se skloubit profesi s dětmi ke spokojenosti mé i ostatních. Občas to jde těžko, ale je to čím dál lepší. Po narození Barborky mě realita všedních dní matky docela překvapila a zaskočila. S Janíčkem už jsem alespoň tušila, co mě čeká. Ale musím se stále hodně snažit, abych byla trpělivá a klidná. A pokud jde o skloubení s divadlem, určitě bych to nezvládala nebýt babiček a chůvy. Naše děti milují a vím, že když je Barborka s Jeníkem s nimi, nemusím mít starost.

Jak dlouho po narození dcery jste se vrátila do divadla?

První inscenaci Bedřich Smetana: The greatest hits jsem si odběhla nazkoušet rok a půl po porodu. Už jsem si potřebovala trochu provětrat mozkové závity. Asi bych nevydržela zůstat doma celé tři roky.

Budou děti po vás umělecky založené?

To zatím těžko předpovídat. K herectví je určitě nutit nebudu, nechci je od té profese ale ani odrazovat. Nevím, jestli už mají nějaké umělecké sklony, když se ale Barborce nechce jít ráno do školky, dokáže předvádět velké herecké etudy.

Vy sama jste se prý k herectví dostala díky platonické lásce…?

To je taková romantická historka. Ještě jako studentka gymnázia v Mostě jsem s kamarádkami chodila na divadelní představení, v té době zrovna hráli Odyssea v hlavních rolích s Marcelem Rošetzkým a Filipem Blažkem. V těch patnácti letech jsme z toho byly úplně okouzlené a říkala jsem si, že by bylo super poznat divadlo i z té druhé stránky. Tak dlouho jsem na tom trvala, až se mi to splnilo.

Zpočátku jste ale fungovala jako inspicientka, nápověda pro ostatní herce. Jak na tuto zkušenost vzpomínáte?

Jako inspicientka jsem pracovala první rok po gymnáziu, když jsem se nedostala na hereckou školu. Úvazek se doslova jmenoval „herečka s povinností inspice a nápovědy“. V některých představeních jsem během toho hrála, všechna jsem během sezóny ale zároveň napovídala. Pravda je, že díky této zkušenosti bych si nedovolila křičet na nápovědu nebo se s ní hádat. Je to hrozně nevděčné povolání.

Využíváte na divadle často nápovědy?

Při představeních se jí snažím nevyužívat vůbec. Když už se mi stane, že zapomenu text, je lepší vymotat se z toho spolu s ostatními kolegy. Představa té potupy, že bych si musela dojít pro nápovědu, je moje noční můra.

Onoho „platonického“ ovlivnění a rozhodnutí vydat se na hereckou dráhu jste nikdy nezalitovala?

Rozhodně ne, svoji práci miluji. Když bych se ale mohla vrátit v čase a znovu se rozhodnout, jakým směrem jít, přiklonila bych se spíš k tanci. Vyjadřování se pohybem je mi bližší než slovem.

Herečka Lucie Pernetová - Narodila se v roce 1978 v Teplicích.



- Docházela do dramatického kroužku při ZUŠ v Mostě.



- Už jako dítě začala hrát v Městském divadle v Mostě.



- Vystudovala mostecké gymnázium, poté se v mosteckém divadle dostala do stálého angažmá.



- V roce 2002 začala hostovat v pražském Divadle ABC, od roku 2003 je zde ve stálém angažmá (v současnosti na částečný úvazek).



- Je také členkou pohybového divadla Veselé skoky, které působí v Divadle v Celetné a kde v současnosti hraje jedno až dvě představení za měsíc.



- Vidět jsme ji mohli také v několika filmech a pohádkách (Boháč a chudák či Až kohout snese vejce), v seriálu Ulice nebo jako moderátorku dětského pořadu Hřiště 7.



- Má čtyřletou dceru Barboru a ročního syna Honzíka.