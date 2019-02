Karel Zich. Když se řekne tohle jméno, co vás napadne?

Petr Samek: Pro mne především slušný, kultivovaný, kamarádský. Pro takové lidi je již dávno vytvořen termín, “krásný člověk”. Až potom samozřejmě výborný muzikant.

Antonín Kny: Skvělý zpěvák, skladatel, pianista a hlavně hráč na 12strunnou kytaru.

Jak ho vnímali kolegové „soupeři“ v hudební branži?

Samek: Myslím, že ho přijímali s respektem. On nikdy nezkazil legraci, byl člověkem přejícím, měli ho rádi.

Kny: Jako velmi slušného a rovného člověka a přítele. Navíc mimo jeviště jako člověka, který se vždy snažil každému pomoci. I mladým začínajícím kapelám.

Kolikrát jste se s ním setkal a vzpomínáte si na první setkání?

Samek: Poprvé jsem se s ním osobně setkal asi koncem osmdesátých let. Od roku 1990 jsme se stýkali pravidelně. Měl jsem tu čest se mu starat o kytary.

Kny: Vzhledem k tomu, že hraji od roku 1986 s legendární country skupinou Fešáci, tak mnohokrát v zákulisí před společnými koncerty a také při natáčení televizních pořadů. Právě při jednom takovém pořadu na šatně když se zrovna „rozehříval“ hraním na 12strunnou kytaru. V tom byl nejlepší a ukázal mi velice ochotně pár kytarových „fint“. Často také právě v obchodě Alexim mého kamaráda Petra Samka v Dejvicích. Petr nám oběma jednak prodal a servisoval a dodnes mně servisuje kytary.

Jakou píseň Karla Zicha máte nejraději?

Samek: Jednoznačně Přiznávám, je ukázkou Karlova skladatelského umění, navíc s nádherným textem Františka Novotného.

Kny: Já mám bohužel a vlastně bohudík nejraději úplně tu samou píseň. Doporučuji poslechnout a kromě muziky také text Františka Novotného.

Vy organizujete koncert k jeho nedožitým sedmdesátinám a zároveň k smutnému výročí jeho úmrtí před patnácti lety. Jak k tomu došlo? Myslím k tomu pořadatelství?

Samek: V srpnu minulého roku mne požádal o spolupráci Antonín Kny, majitel agentury, která se zabývá pořádáním koncertů, v souvislosti s tímto výročím. Dlouho jsem neváhal, chtěl jsem tímto Karlovi vzdát poctu.

Kny: Koncem loňského července jsem jel s mou ženou Lucií v autě na jednu akci, kterou pátým rokem pořádáme pod hradem Pecka u Nové Paky, a v radiu hrála zrovna píseň Black and White, kterou Karel Zich nazpíval se svým slovenským kamarádem a kolegou Allanem Mikuškem.

Otočím se na ženu a říkám: „Nebude mít Karel příští rok náhodou sedmdesáté nedožité narozeniny?“ Žena se podívala na internet a říká: „Jo, a hlavně to bude zároveň 15 let od jeho úmrtí.“Nechal jsem si vše projít hlavou a za pár dnů, začátkem srpna, jsem hned zavolal Petru Samkovi a domluvili si spolu schůzku a Petr řekl: “Jdeme do toho, Karel by si takovou akci určitě zasloužil!“ No a bylo to.

Kteří zpěváci vystoupí a můžete o nich něco prozradit?

Samek: Snažili jsme se vybírat vystupující především z okruhu Karlových kamarádů. Bohužel, mnoho jich již není mezi námi. Prvním naším úkolem však bylo oživit jeho doprovodnou kapelu Flop. Oslovili jsme proto jejího kapelníka Michala Pavlíka, aby Flop vzkřísil. Což se zdárně podařilo. Naším, řekněme dramaturgickým záměrem bylo, že na koncertě zazní pouze písně, které zpíval Karel. Pokud možno ty nejzásadnější. Podle toho také probíhal výběr interpretů.

Kny: Vystoupí Miro Žbirka, Spirituál Kvintet, Lenka Filipová, Jiří Vondráček, Petr Vondráček, Karel Kahovec, Tomáš Linka, Allan Mikušek a Jindra Malík.

Kdo vybíral vystupující?

Samek: Vystupující jsme vybírali společně. Potom jsem měl milou povinnost je kontaktovat a domlouvat jejich účast. Všichni okamžitě souhlasili.

Kny: Ano, je to tak, Petr oslovil umělce hlavně z oblasti pop music a já z oblasti country a folku.

Kdo bude večer moderovat?

Samek: Celým večerem bude provázet Aleš Háma. Byla to pro nás jasná volba, protože Aleš má rád Karlovy písně a dokonce pár jich má ve svém repertoáru.

Kny: Ano, byla to jasná volba, Aleš Háma je skvělý a pohotový moderátor, který má v malíčku celou naší tuzemskou hudební rodinu, a hlavně sám je zpěvákem skupiny Hamleti, která je složená z herců a moderátorů. Hraje navíc na kytaru a zpívá. Mnoho let také uváděl známou „Stodolu Michala Tučného“, festival, který navštěvovalo mnoho tisíc diváků. Bude zpívat i na koncertu v Lucerně!

Objeví se na koncertu nějaká zajímavost, perlička?

Samek: Zajímavostí připravujeme několik. Nechtěli bychom je však předem prozrazovat.

Kny: Jak říká Petr, máme pár zajímavých překvapení, ale to až opravdu na koncertě. Jsme tajemní jak hrad v Karpatech. V každém případě, a to mohu myslím prozradit, bude celý koncert doprovázen i vizuálně, na velkém širokoúhlém plátně na jevišti budou promítány fotografie Karla Zicha od útlého dětství až po poslední profi fotografii, která vznikla pár dnů před odjezdem Karla na dovolenou spojenou s potápěním, kde Karel zemřel.