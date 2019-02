Lidé se rozloučí s Luďkem Munzarem

Poslední rozloučení s hercem Luďkem Munzarem, který podlehl 26. ledna ve věku 85 let dlouhé těžké nemoci, se uskuteční zítra v 11 hodin v Národním divadle (ND). Z jeviště na umělce a vášnivého letce zavzpomínají jeho herečtí kolegové Iva Janžurová, Taťjana Medvecká, Ivan Trojan, ředitel ND Jan Burian a Hradištan Jiřího Pavlici. Program bude přenášet ČT24.

Divadlo bude pro veřejnost otevřeno od 10.30, kdy bude možné poklonit se u rakve a položit osobní květinové dary. Poctu před začátkem obřadu, pokud povětrnostní podmínky dovolí, vzdá Aeroklub Letňany, jehož byl Luděk Munzar čestným členem. Kapitán Miroslav Kovář třikrát přeletí dvoumotorovým letadlem typu L 200 Morava ve výšce 200 metrů nad střechou historické budovy ND. Luděk Munzar dnes nad ránem odešel do hereckého nebe, ve věku nedožitých 86 let. Měl jsem tu čest se Luďkem Munzarem několikrát setkat a těší mne, že jsem mu mohl osobně poděkovat za mnohaleté kultivování naší umělecké scény. Byl skutečnou ikonou českého divadla i filmu. R,I.P. — Daniel Herman (@DanielDherman) 26. ledna 2019

Luděk Munzar byl členem činohry Národního divadla víc než třicet let. Objevil se v řadě filmů (Dědeček automobil, Žert, Kočár do Vídně, Lev s bílou hřívou), jeho typu herectví vyhovovala i televizní obrazovka (seriál Synové a dcery Jakuba skláře či Ubohý pan Kufalt). Jeho charismatický hlasový projev využíval i Český rozhlas a pražské Divadlo Viola, kde vystupoval v autorských vzpomínkových pořadech o Františku Hrubínovi a Jaroslavu Seifertovi.

Autor: Gabriela Kováříková