Praha - Původní inscenace slavné Laterny magiky úzce propojující filmový obraz a živou akci na jevišti jsou inspirací novému představení. Jmenuje se Cube a bude podle tvůrců především vizuální a pohybovou podívanou. Vychází z motivu kostky ve všech možných variantách, které člověka obklopují, tedy domy, dlažební kostky, hrací kostky, kostky ledu či cukru. Při představení se využívá dnes oblíbený mapping promítaný z několika projektorů přímo pod nohy tanečníků na šikmo konstruované taneční ploše.

Z představení Cube. | Foto: Facebook Laterna magika

Novinářům v úterý představení, které má premiéru ve čtvrtek, popsal autor Pavel Knolle, vedoucí souboru Laterny magiky. Na inscenaci, která ctí desetiletí staré principy laterny a doplňuje je současnými vizuálními prostředky, se pracovalo téměř rok. Inscenace je složená z obrazů, které jsou podle tvůrců na sobě nezávislé.

Stránský s Pecharem jsou autory choreografie

„Nevyprávíme jeden příběh. Cube vznikl pod hlavičkou dlouhodobého projektu LaternaLAB, jehož cílem je hledat nové možnosti práce s Laternou magikou. Proto jsme se rozhodli ukázat v jednom večeru celý kaleidoskop takových možností," řekl David Stránský, který je společně se Štěpánem Pecharem autorem choreografie.

„Jednou vyprávíme mikropříběh, jindy se zabýváme krásou formy, nebo vytváříme obrazy, které vyvolávají v divácích emoce," dodal. Představení je trochu vyznáním obdivu v principu Laterny magiky, prvního multimediálního divadla na světě, která před 60 lety oslnila svět.

Laterna magika je královna iluze

„Laterna magika není o tom, že tancujete nebo hrajete s projekcí za zády. To dnes už dělá každý druhý soubor nebo divadlo. Princip Laterny magiky je v tom, že jedna složka nemůže bez druhé existovat, komunikují spolu, vzájemně se ovlivňují. Je to divadlo, které vtahuje diváka do hry tak, že přestává, a hlavně nestačí, vnímat, co je realita a co iluze," řekl choreograf Štěpán Pechar. „Laterna magika je pro mě královna iluze," řekl Knolle.

V inscenaci tančí osm tanečníků, kteří se musí umět vypořádat se šikmou plochou a rychle se měnící projekcí pod nohama. Při tvorbě Cube Laterna poprvé použila technologii záznamu pohybu motion capture známou z filmů či počítačových her. Nahraný pohyb skutečného objektu se převádí na digitální model. Inscenaci provází hudba Jana Šikla, spolupracovníka Orchestru Berg či souborů 420people nebo Spitfire Company.

