Krysař se nejen na českých jevištích uvádí už přes dvacet let a na svém kontě má celkově bezmála 1500 odehraných repríz (jeho původní premiéra se konala v listopadu 1996). „Muzikál Krysař je dnes aktuální snad ještě více než v době svého vzniku. Autor si pochopitelně nemůže přát víc, než že na svém díle nemusí změnit ani čárku. A přesto výstižně pojmenovává naši přítomnost, realitu, ve které žijeme. Ukázalo se, že s novým Krysařem jsme přišli ve správné chvíli. Ani na jedné ze 150 odehraných repríz našeho nového nastudování nezůstalo v hledišti jediné volné místo. Krysař je i ve své třetí sezoně vyprodaný na měsíce dopředu,“ bilancuje producent a majitel Divadla Kalich Michal Kocourek.

„Když jsem Krysaře psal, byl jsem si naprosto jistý, že jde o velké nadčasové téma,“ prozrazuje autor hudby, libreta a textů Daniel Landa. „Trvalý zájem publika i sociální a politické události jen potvrzují mýtický, tedy univerzální aspekt příběhu, který dokola prožíváme, aniž bychom se nějak zásadně poučili, i když to tak nevypadá. Kde stoupá pod pokličkou tlak, tam to předznamenává výbuch, až přijde vhodná jiskra – impulz. V současné společnosti napětí určitě stoupá, cítíme to všichni a dílo Krysař tohle reflektuje a varuje před tím.“

Lákavý příběh s chytlavou hudbou

Režisérka Mirjam Landa má jednoduché vysvětlení, proč muzikál Krysař neztrácí na divácké atraktivitě ani po více než dvaceti letech od svého vzniku: „Krysař je lákavý, jednoduchý příběh. Hudba je chytlavá. Má spoustu vážných, ale i vtipných scén. Postavy jsou výborně vykreslené a divák se může identifikovat s jejich povahami. Příběh žene dopředu a narůstá. Každá scéna má svůj smysl. To vše je prokládané tanečními sekvencemi. A ještě to celé má poselství. Co bychom mohli chtít víc? Českých nebo zahraničních muzikálů tohoto druhu je velmi málo.“

Oba tvůrci se shodují, že kdyby na Krysaři měli pracovat znovu, nic by na něm neměnili. „Ne, Krysař je skvělá hudební dobovka z devadesátých let,“ konstatuje Daniel Landa. „Poslední nová inscenace je dva roky stará a myslím, že ještě pár let bude aktuální a na úrovni. Dovedu si představit, že za deset až patnáct let bude nový Krysař, který bude mít svoje silné stránky jinde. A co se týče hudby i textu, ty by měly zůstat tak, jak jsou, dalších padesát let. To je prostě Krysař,“ doplňuje Mirjam Landa.

Nejbližší reprízy Krysaře plánuje Divadlo Kalich na 21. až 23. února 2020.