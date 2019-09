Slovanská epopej zpět do Krumlova? Kulturní výbor stěhování doporučil

Výbor pro kulturu pražského magistrátu ve středu doporučil zastupitelům umístit Slovanskou epopej Alfonse Muchy na zámek v Moravském Krumlově. Obrazy by tam byly do doby, než pro ně Praha postaví vlastní budovu. Proti se na jednání postavila opozice společně s předsedou výboru a koaličním zastupitelem Janem Wolfem (KDU-ČSL). Obrazy byly v Krumlově vystaveny od 50. let až do roku 2011, kdy je tehdejší vedení hlavního města odvezlo. Moravský Krumlov má o vystavení epopeje zájem.

Důležité doporučení k dalšímu osudu Slovanské epopeje dal ve středu výbor pro kulturu pražského magistrátu. „Výbor těsnou většinou hlasů podpořil vystavení Epopeje v Moravském Krumlově. Děkuji všem za úžasnou podporu, je to pro nás důležitý posun,“ uvedl bezprostředně po rozhodnutí výboru starosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina (TOP 09). KRÁTCE: Dočasné umístění pro Epopej vybere magistrát Přečíst článek › Konečné slovo o případném zapůjčení dvou desítek monumentálních pláten zpět na zámek v Moravském Krumlově budou mít nakonec zastupitelé hlavního města. „Je dobrou zprávou pro českou kulturu, že jsme se významně přiblížili znovuvystavení Slovanské epopeje. Veškeré varianty trvalého umístění by byly na roky, během kterých by dílo muselo čekat v depozitáři a být skryté návštěvníkům, proto jsme intenzivně hledali možnosti dočasného vystavení. Slovanská epopej má význam nejen pro Pražany a bude mi ctí, pokud pomůže k rozvoji naší kultury v místním regionu,” uvedla v tiskové zprávě radní pro kulturu Hana Třeštíková (Praha sobě). Zámek Zbraslav ani Pražský hrad nevyhovují Podle tiskové zprávy koaličního subjektu se za Moravský Krumlov postavilo v petici také 67 senátorů a John Mucha, vnuk slavného malíře. Na zámku by mohlo být dílo vystaveno už v létě 2020. Radní Třeštíková navíc plánuje v listopadu uspořádat odbornou konferenci o trvalém umístění Muchova díla. Dočasné umístění zvažovala Třeštíková i na zbraslavském zámku či v Jízdárně Pražského hradu. Kvůli komplikacím však obě varianty nakonec zavrhla. Místo pro Slovanskou epopej stále není. Praha jedná s majiteli zámku Zbraslav Přečíst článek › Výbor doporučení na stěhování na Znojemsko odhlasoval poměrem šest ku pěti, kdy s doporučením nesouhlasili zástupci ODS a ANO, s nimiž hlasoval také Wolf. Ten možné stěhování kritizuje dlouhodobě. „Stále si myslím, že by epopej neměla opustit hranice města. Na zámku v Krumlově se bude rekonstruovat a stavět a obrazy tam podle mne nebudou v bezpečí, jedná se o kulturní majetek v hodnotě tři a půl miliardy korun,“ řekl Wolf. Podle něj by navíc stěhování mohlo ovlivnit výsledek soudu, zda plátna patří městu, nebo rodině Muchových. Cyklus 20 velkých pláten Cyklus obrazů tvoří 20 velkých pláten, která Mucha maloval od roku 1910 dalších 18 let a věnoval je Praze. Od roku 2010 je epopej kulturní památkou. Obrazy jsou nyní v depozitáři Galerie hlavního města (GHM). Prvních 11 pláten epopeje bylo v roce 1919 vystaveno v pražském Klementinu a v letech 1920 až 1921 sklízela úspěchy na expozicích v New Yorku a Chicagu. Celá epopej byla poprvé vystavena v roce 1928 ve Veletržním paláci v Praze a obrazy přešly pod správu Galerie hlavního města Prahy. V roce 1933 byla plátna srolována a uložena do depozitáře. Až v roce 1963 byla opět vystavena na zámku v Moravském Krumlově. Po roce 1989 ale zámek, kde dříve sídlilo mimo jiné železniční učiliště, chátral. Praha 2 chce Slovanskou epopej. Umístila by ji na nádraží Vyšehrad Přečíst článek ›

Autor: Martin Moštěk, ČTK, Michael Bereň