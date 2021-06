Původní české představení produkuje společnost Pyroterra, která patří mezi průkopníky světelných rekvizit, kostýmů a práce s ohněm a světlem. Křižíkova fontána se probudí po třech letech.

Autorskou hudbu z dílny skladatele Juraje Kličky doprovodí při představení živě bicí a violoncello. Umělci při ní kombinují nový cirkus a moderní technologické efekty. „V plánu je i hořící violoncello,“ usmívá se hráčka na tento nástroj, Terezie Kovalová.

Zdroj: Vimeo

„Těším se, že si vyzkouším něco, co jsem ještě nedělala. Bude to další speciální zážitek do truhličky mého života. Samotná hudba bude nesmírně pompézní a bude sedět k tomu velikášství, které má představení přinést. Myslím, že se mají diváci na co těšit,“ doplňuje hudebnice.

Součástí projektu režiséra a autora Marka Solničky jsou také dobové rekvizity. Například nově vyrobený Teslův transformátor, který s elektrickými výboji o milionech voltů hraje hudbu přímo před očima diváků, nebo obloukové lampy, zázračné technologie 19. století vylepšené o současný pokrok.

„Rádi bychom Křižíkově fontáně znovu vdechli život a vrátili ji po letech uzavření zpět mezi světově významná kulturní místa. Věříme, že i po sto třiceti letech od prvního otevření má stále svůj půvab, který chceme prostřednictvím našeho představení ukázat všem divákům,“ uvedl Marek Solnička. Více na www.magickafontana.cz.