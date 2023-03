Opravy Průmyslového paláce. Moderní stavbě se navrátí historická podoba

Za poznáváním umu těch, kteří ještě dovedou dělat řemeslo „postaru“, zve kastelán Vítek Rejthar nejen na zámecké nádvoří, ale také do Divadelního sálu, černé kuchyně, středověkého sklepení včetně alchymistické dílny i dalších prostor.

„Tajemství zaniklých řemesel je u nás jednou z nejoblíbenějších akcí. Zpravidla si ji nenechá ujít několik tisícovek návštěvníků,“ připomněl.

Zkusí si ražbu mince i výrobu svíček

Letos se návštěvníci mohou těšit na poznávání pěti desítek rukodělných technik. Sami si mohou zkusit třeba razit mince nebo vlastnoručně vyrobit svíčku – a omrknout například fortel přadleny, řezbáře, skláře, sedláře, tesaře nebo kováře.

„Děti i jejich rodiče si budou moci uvědomit, jak náročné bylo ukovat podkovu nebo vyrobit stůl – a jak se vlastně máme dobře, když vše koupíme bez námahy v obchodě,“ poznamenal kastelán Rejthar.

O akci

- Brány brandýského zámku budou v sobotu 4. března otevřeny od 10 do 18 hodin; v neděli 5. března bude akci možné navštívit od 9 do 15 hodin.

- Vstupenka na Tajemství zaniklých řemesel stojí 100 korun pro dospělé a 50 korun pro dětské návštěvníky – a ti nejmenší, kteří ještě nedorostli „výšky meče“, mají vstup zdarma

- Zámek dále nabídne prohlídky, a to v sobotu i v neděli každou celou hodinu mezi 10.00 a 16.00 – přičemž v tomto případě vstupné činí 150 Kč a snížené (pro děti, studenty a seniory) 100 Kč; zdarma mají prohlídku děti do šesti let a držitelé průkazu ZTP

Zdroj: kastelán Zámku Brandýs nad Labem Vítek Rejthar