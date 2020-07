"Před operací jsem měl dlouho bolesti. Říkal jsem si, že to bude tím, jak na jevišti pořád skáču. Rentgen ale odhalil, že mám zničené oba klouby. Časem mě proto čeká ještě druhá výměna. Chtěl jsem ji podstoupit už během koronaviru, ale doktor říkal, že nebudeme riskovat, tak až časem," svěřil se nedávno zpěvák do éteru.

Během karantény rehabilitoval na dlouhých procházkách a také vyřešil doma a na zahrádce celou řadu restů, už se ale těšil na svou profesi, kterou dělá 40 let.

Rodák ze Žatce, kterého proslavila celá řada hitů, si comeback na terase nákupního centra Nový Smíchov náležitě užíval. "Moc jsem se těšil. Zpívat v koupelně není ono," přiznal s úsměvem. Na pódiu byl takový, jak ho hudební příznivci znají - energický, pozitivně naladěný a hlasově velmi dobře připravený. Že se rozhodně nešetřil, ilustrovaly na závěr představení padající kalhoty, které ale rozdivočelý interpret stačil včas zkrotit.

Zazpíval známé písně Je v tahu, Dej nám sex, Kdekdo je dál, Milujem se čím dál víc nebo Mumuland. Fanoušci si navíc vykřičeli přídavek, na nějž se Kotvald se svou kapelou Trik vrátil na pódium téměř za tmy.

Nebylo to poprvé, co král diskoték pro tento žánr zlatých 80. let vystoupil na střeše některého z obchoďáků. V roce 1983 přebíral společně se svým tehdejším parťákem Stanislavem Hložkem ocenění za milion prodaných nosičů hitu Holky z naší školky na střeše obchodního domu Kotva. Tehdejší šílenství fanynek populárního dua musela hlídat policie.

O 37 let později to tak divoké nebylo, přesto si Kotvald popularity fanoušků užil dosyta. Během více než hodinového čtvrtečního vystoupení mu přišly přímo na jeviště spontánně popřát k narozeninám dva malí příznivci. Po vystoupení se pak přes půl hodiny podepisoval na podpiskarty, cédéčka ale například i na dres fotbalové Barcelony. "Místo Messiho tam budeš mít Kotvalda," usmíval se na šestiletého caparta ke svým fandům vždy přátelský zpěvák.



Zdroj: Deník/František Bílek

A co Petr Kotvald chystá na nejblížší měsíce? "Dokončujeme klip na píseň Brejle, už je natočený. Snad bude v příštích týdnech hotový. Hraje v něm Pavla Tomicová, moje kamarádka. Budu mít několik vánočních koncertů, jeden z nich bude tradičně v pražském Kostele svatého Šimona a Judy. A na 10. dubna příštího roku připravujeme velký koncert do pražského Fora Karlín," plánuje.

Zmiňovaný koncert bude oslavou 20 let hitu Mumuland a zároveň také 35 let sólové kariéry.