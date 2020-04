Cílem bude apelovat na význam divadla, ale i pojmenovat, v čem má pro společnost nezastupitelnou úlohu a jak může divadlo z dané chvíle těžit – jak jeho umělci, tak jeho diváci.

„Debaty jsou určené pro odbornou veřejnost i laiky, zároveň doufáme, že si našich aktivit všimnou i politici, jejichž hlas je pro existenční přežití umění nevyhnutelný,“ říká k projektu umělecký ředitel Činohry Daniel Špinar.

První debata se odehraje ve čtvrtek 23. dubna, kdy se setkají ředitelka pražského Divadla X10 Lenka Havlíková, ředitel Národního divadla Brno Martin Glaser a ředitel Městského divadla Zlín Petr Michálek. Tématem debaty bude pokaranténní restart divadel a moderovat ji bude Marta Ljubková, šéfdramaturgyně Činohry Národního divadla.

Druhá debata ve čtvrtek 30. dubna se pod vedením moderátora Jana Tošovského, dramaturga Činohry ND, bude věnovat tématu financování divadel z hlediska umělců a ředitelů – jaké jsou nedostatky stávajícího modelu a jaké změny by bylo třeba v něm do budoucna učinit? Hosty budou Eva Kejkrtová-Měřičková, bývalá ředitelka Dejvického divadla, Ivan Buraj, umělecký šéf brněnského HaDivadla, a Štěpán Kubišta, ředitel holešovických Jatek78.

Debaty #kulturajenarod se budou konat každý čtvrtek od 18:00 naživo v pražském Stavovském divadle a budou vysílány vždy na YouTube kanálu Činohry ND. V průběhu debat diváci mohou po chatu zasílat své otázky na přítomné hosty.

Národní divadlo zveřejnilo v této souvislosti manifest nazvaný Kultura je národ

„Jako zástupci významné veřejné instituce cítíme v současné době povinnost zachovat se zodpovědně. Máme dokonce pocit, že dnešní situace je pro nás přímou pobídkou znovu definovat účel a smysl podobného typu institucí.

Chceme být Národním divadlem, které je skutečným symbolem naší státnosti – ne pouze na papíře, nýbrž jako funkční složka společenského přediva. Proto hledáme způsoby, co by mohlo ND v dané době pro českou kulturu a společnost udělat, aby jí pomohlo překonat pravděpodobně nejtěžší krizi, jíž musí za posledních několik desetiletí čelit.

Jsme součástí jedné kultury: patří do ní ‚zlatá kaplička‘, avantgardní soubor nezávislé scény nebo parta ochotníků z malého města. Jedni bez druhých nemůžeme existovat. Tvoříme systém. Pokud bude zničena jedna jeho část, poškodí to i celek. Otázka přežití kultury vypadá jako otázka v první řadě ekonomická, ale není to tak: jde o to, abychom jako vyspělá společnost pečovali o hodnoty, které přežijí a které nás, jako národ, drží pospolu.

Živá kultura, živé umění je nenahraditelným prostředkem společenské sebereflexe – a není pochyb, že ji po skončení bezprostřední krize budeme potřebovat. Národní divadlo přispělo k tomu, že tu teď jsme – občané svobodného samostatného státu. Když naši předkové 15. května 1868 poklepali na základní kámen budoucí stavby, o samostatné republice ani nesnili. A přitom k jejímu pozdějšímu vzniku bezpochyby přispěli.

Možná se pouštíme do idealistických činů, které nelze přepočítat na peníze. Jsme ale přesvědčeni, že pokud chceme, aby naši potomci žili v sebevědomém, svobodném státě, nedokážeme se bez svobodné a sebevědomé kultury obejít ani dnes.“