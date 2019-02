Praha - V Malawi a v Namibii vzniká za podpory českých a slovenských sponzorů pekárenská dílna, ve které se budou mladí lidé, ohrožení chudobou nebo jiným způsobem zdravotně-sociálně vyloučení, učit pekárenské výrobě v pečení chleba a dalších sladkostí. Zvýší tím svoji uplatnitelnost na trhu práce, či tu zůstanou pracovat. Současně s pekárenou vzniká i podniková prodejna, která bude výdělečně schopná pro další udržitelnost a provoz.

Malostranská beseda v Praze. | Foto: DENÍK/Vít Šimánek

Na podporu těchto projektů se v pondělí 1. června v Malostranské besedě uskuteční benefiční koncert pro Afriku. Vstupné a peníze z aukce použijí na finální ukončení projektu, které je naplánován na červenec.

V současné době je už téměř dokončena a zaplacena pekárenská dílna v Malawi, která zahájí provoz příští měsíc.

V Namibii do dokončení chybí šest tisíc dolarů. V pekárně budou pracovat mladí lidé, kteří mají lehčí typ postižení a současně jsou taktéž zasaženi chudobou. V polovině května byl už předjednán kontrakt, na odbyt výrobků. Poputují do místního přístavu a taktéž i do nemocnice.

Všichni účinkující koncertu se vzdali honoráře a řada umělců darovala svá díla do aukce, která se uskuteční v rámci koncertu.