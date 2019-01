Praha /FOTOGALERIE/ - Kapela handicapovaných studentů a absolventů škol Jedličkova ústavu vyprodala Státní operu Praha. V pondělí 5. prosince se tam uskutečnil druhý ročník Mikulášského koncertu, na němž skupinu The Tap Tap doprovodila řada hostů.

Kapela tělesně postižených hudebníků z Jedličkova ústavu The Tap Tap vystoupila v pondělí 5. prosince 2011 na Mikulášském koncertě ve Státní opeře v Praze se svými hosty. | Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Kamil Střihavka si s ní poprvé zazpíval píseň Jak ze sna procitám v roli Jidáše. Klára Vytisková rozvířila atmosféru s hitem Michaela Jacksona Black or White a Jan Haubert představil poprvé spolu s The Tap Tap známý song Známka punku.

Během show se rozdávala mikulášská nadílka a diváci dostali navíc speciální díl Večerníčku v podání herců Divadla Minor.

V Opeře zaznělo v premiéře hned několik písní, mezi nimi také hymna proti konci světa, která pozvala diváky ke sledování happeningu a velké benefiční akce nazvané Koncert proti konci světa, jež se připravuje k poslednímu večeru před koncem mayského kalendáře, 20. prosince 2012.

„Velmi nás těší, že se okruh našich posluchačů a fanoušků rozšiřuje a že jsme se pro ně nestali všední atrakcí. Pilně a pečlivě se snažíme pracovat na tom, abychom stále dokola neomílali věci, o kterých již víme, že fungují. Úspěch vnímáme jako určitý závazek vůči publiku i prostředí, které nám umožňuje na sobě dále pracovat,“ uvedl kapelník The Tap Tap Šimon Ornest.

The Tap Tap

Mimořádné hudební uskupení The Tap Tap vzniklo v roce 1998, kdy jej založili studenti Jedličkova ústavu. Vozíčkáři mají za více než deset let práce za sebou stovky koncertů a festivalů doma i v zahraničí. První CD s názvem Hopšidyridy nahráli The Tap Tap v roce 2006 s ukrajinskou kapelou Huculyk.

Kapela je rozdělena na dvě základní skupiny – sólisty a sboristy. Sboristé hrají pod dirigentským vedením zakladatele a kapelníka skupiny Šimona Ornesta doprovodné rytmy. Sólisté hrají z vlastních zjednodušených notových zápisů a několik členů kapely se střídá ve zpěvu. Hudbu kapely charakterizuje především používání bicích nástrojů. Na doprovodné nástroje pak hrají hostující profesionální hudebníci. Jako předkapela vystoupili například na koncertu Elánu v Praze.

V současné době již připravují akci nazvanou Koncert proti konci světa, která se uskuteční den před koncem mayského kalendáře, 20. prosince příštího roku, v pražské O2 areně.

s využitím ČTK