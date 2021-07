Skupina Pražský výběr oslaví 18. srpna koncertem na Křižíkově fontáně na pražském Výstavišti 30 let odchodu sovětských vojáků z bývalého Československa. Spolu s hudebníky Michaelem Kocábem a Michalem Pavlíčkem na jedinečné akci s pracovním názvem …a nikdy více vystoupí i Český národní symfonický orchestr (ČNSO), který přijede z New Yorku dirigovat Steven Mercurio. Zazní originální symfonické verze hitů Pražského výběru. Jako host zazpívá písničkář Xavier Baumaxa. Za pořadatele o tom informoval David Gaydečka.

Skupina Pražský výběr vystoupila 4. července 2018 na letišti v pražských Letňanech jako předkapela legendární britské skupiny Rolling Stones. Zleva jsou Michael Kocáb a Vilém Čok. | Foto: ČTK

"Celá akce vzniká poměrně spontánně, neboť se všichni zúčastnění účinkující, spoluorganizátoři i partneři akce shodli na tom, že by byla škoda, aby to radostné kulaté 30. výročí zůstalo bez pořádné oslavy, a to zejména kvůli pandemii, která měla negativní vliv na realizaci akcí v první polovině roku," uvedl Gaydečka.