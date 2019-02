Praha - Po loňské premiéře se do programu Letních shakespearovských slavností v Praze vrací komedie Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete. Představí se od 1. srpna na nádvoří Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Lichtenštejnském paláci, v hereckém obsazení budou mimo jiné Marie Doležalová, Nela Boudová, Václav Kopta a Milan Šteindler. Za pořadatele o tom informoval Pavel Turner.

Komedie Večer tříkrálový otevře druhou letní scénu v Praze Večer tříkrálový je Shakespearovou sváteční komedií. Napsal ji pravděpodobně v roce 1601, tedy přibližně v době, kdy napsal Hamleta a byl na vrcholu svých tvůrčích sil. Večer tříkrálový byla komedie spjatá s oslavami, se svátečním 'převráceným' světem příznačným pro středověké a renesanční svátky bláznů," uvedl překladatel Shakespearova díla Martin Hilský.

Režie se ujala Jana Kališová

„Večer tříkrálový jsem nikdy nerežírovala a asi ho mám ze Shakespearových komedií vůbec nejradši. Líbí se mi na něm melanž bezuzdného veselí, melancholie a poezie," uvedla.

Role sebestředné krásky Olivie se zhostí Marie Doležalová. "Je to pro mě nový druh postavy, mám pocit, že jsem nikoho takového nikdy nehrála. Vlastně vždycky hraju přesně opačné typy, než je Olivie. Ona je hrdá, důstojná, sebevědomá, ale taky typická ženská: nedostává to, co chce, a je hysterická," řekla.

Letní shakespearovské slavnosti zahájila 27. června inscenace Hamleta v hlavní roli s Jaroslavem Pleslem. Na scénách v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě se do začátku září uskuteční celkem 162 představení i dalších inscenací. Další informace jsou na www.shakespeare.cz.