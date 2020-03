Přes 278 tisíc diváků. Tolik už nasbíral dokument o sexuálních predátorech V síti. Aktuální uzavření většiny kin kvůli koronaviru jeho úspěšnou cestu i osvětovou kampaň stoplo. Tvůrci nicméně vzkazují: „Pokračujeme online!“

Z natáčení dokumentárního filmu V síti. | Foto: Česká televize

Odokument Báry Chalupové a Víta Klusáka je mimořádný zájem. Nejen ze strany běžných diváků, ale i učitelů a žáků, jimž je určena kratší školní verze. Do této doby ji vidělo kolem tří tisíc studentů a tvůrci odhadují, že pracovat by se s filmem dalo ještě několik let. „Teenageři se ptají, mají zájem. Navíc ze sálů odcházejí s úsměvem, ne se strachem či s nechutí, a za to jsme rádi,“ shrnuje Klusák ohlasy na film.